F1 Cina | Raikkonen felice a metà | «Non era quello che volevo»

F1 Cina - Raikkonen : «Bene ma volevo di più» : SHANGAI - Nonostante la grande prova in qualifica un pilota come Kimi Raikkonen non può essere del tutto soddisfatto della seconda posizione sulla griglia di partenza. Questo anche se la prima fila ...

DIRETTA FORMULA 1 GP Cina 2018/ Qualifiche live : Vettel-Raikkonen - pole e prima fila! Hamilton in crisi : DIRETTA FORMULA 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp CINA 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:25:00 GMT)

F1 - Gp Cina : Ferrari super - Vettel in pole e Raikkonen secondo : SHANGHAI - Una prima fila ancora targata Ferrari. Come in Bahrain , anche a Shanghai - sede del terzo Gp della stagione - sono le Rosse a fare la voce grossa in qualifica. Sebastian Vettel, vincitore ...

Kimi Raikkonen - GP Cina 2018 : “Non è il risultato che volevo. Domani l’obiettivo è vincere” : Kimi Raikkonen soddisfatto ma allo stesso tempo deluso. Così il finlandese ha commentato le qualifiche del GP della Cina, chiuse in seconda posizione alle spalle di Sebastian Vettel. “Non è il risultato che volevo ma è andata piuttosto bene, fino all’ultimo settore. Ho perso solo un po’ di velocità e dovrò verificare cosa è successo. Chiaramente volevo di più ma Domani è un altro giorno e vedremo cosa accadrà“. Kimi non ...

F1 - griglia di partenza Gp Cina : Vettel in pole - Raikkonen 2° : SHANGAI - Un grandissimo Vettel mette a segno la pole davanti al pubblico cinese. Dietro di lui Riakkonen per la seconda doppietta Ferrari consecutiva in qualifica. Vettel ferma il cronometro a 1'31&...

F.1 - GP della Cina - Ferrari in prima fila - Vettel davanti a Raikkonen : La Ferrari ha monopolizzato la prima fila del Gran Premio della Cina, terza prova del Mondiale di Formula 1 2018. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, segnando anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1:31.095. Seconda posizione per Kimi Raikkonen, a pochi millesimi dal compagno di squadra. Delude le aspettative la Mercedes che parte in seconda fila, con Bottas davanti a Hamilton.In aggiornamento Cronaca ...

F1 - Lotta tra Ferrari nelle qualifiche in Cina - Vettel beffa Raikkonen sul finale! Mercedes in difficoltà : Seconda pole consecutiva per Sebastian Vettel, il tedesco super all'ultimo giro in Cina. Che beffa per il suo compagno Kimi Raikkonen, prima fila tutta rossa a Shanghai Un finale di qualifiche al ...

F1 Cina - Libere 3 : Vettel vola - secondo tempo per Raikkonen : SHANGAI - Vettel e Raikkonen davanti a tutti nelle Libere 3. La Ferrari è apparsa la più in palla anche in Cina, dove tra poco si disputeranno le qualifiche del Gran Premio sul circuito di Shangai, la ...

F1 - GP Cina 2018 - risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel domina staccando Raikkonen e Bottas - Hamilton indietro : In una grigia e fredda mattinata di Shanghai (appena 13°) si è disputata la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina. A grande sorpresa l’ultima ora che anticipa le qualifica si è decisamente tinta di rosso, con Sebastian Vettel davanti a tutti in 1:33.017 (UltraSoft) lasciando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen ad oltre 4 decimi. Terza posizione per la prima Mercedes di Valtteri Bottas, ma a oltre 7 decimi dal ...

F1 - Gp Cina nelle seconde libere Hamilton e Raikkonen divisi da 7 millesimi : SHANGHAI - Sotto il cielo grigio di Shanghai, le prime libere sembrano appiccicare uomini e motori nella stessa nuvola: quattro auto in appena un decimo di secondo alla fine della seconda sessione, ...

F1 Cina - Raikkonen : «Mi sento a mio agio in macchina» : SHANGHAI - Nelle libere del venerdì il primo ferrarista è stato Kimi Raikkonen, secondo alle spalle di Hamilton. Il finlandese è fiducioso per le qualifiche e per la gara: ' Mi sento a mio agio in ...

F1 Cina - seconde libere : conferma Hamilton - Raikkonen 2° - Vettel 4° : SHANGHAI - Dopo l'exploit nella prima sessione di libere Lewis Hamilton su Mercedes si conferma il più veloce anche nella seconda con un tempo di 1'33'482. Nel finale una leggere pioggia ha rallentato ...