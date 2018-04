F1 Cina | Libere 3 | Vettel vola | secondo tempo per Raikkonen

F1 - GP Cina 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel e la Ferrari impressionano - Mercedes imprecise ed indietro - Ricciardo finisce ko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE 8.00 La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina sembra lontana parente rispetto a quanto visto nella mattinata di ieri. Solamente 24 ore fa, infatti, sembrava tutto apparecchiato per una inevitabile cavalcata firmata Mercedes e Lewis Hamilton. Nel giro di una sola giornata, invece, tutto sembra cambiato. Al comando, ora, troviamo Sebastian Vettel e la Ferrari, e non certo a ...

F1 - GP Cina 2018 - risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel domina staccando Raikkonen e Bottas - Hamilton indietro : In una grigia e fredda mattinata di Shanghai (appena 13°) si è disputata la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina. A grande sorpresa l’ultima ora che anticipa le qualifica si è decisamente tinta di rosso, con Sebastian Vettel davanti a tutti in 1:33.017 (UltraSoft) lasciando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen ad oltre 4 decimi. Terza posizione per la prima Mercedes di Valtteri Bottas, ma a oltre 7 decimi dal ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura per la Ferrari in vista delle qualifiche : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Cina, seconda tappa del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura per la Ferrari in vista delle qualifiche : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, sulla pista di Shanghai (Cina). Si prospetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento favorite. La scuderia di Brackley ha un’ottima tradizione su questo tracciato ed anche nel corso dei turni di prove libere ha fatto vedere di esserci. I due successi della Rossa di Sebastian Vettel non avranno fatto gran ...

F1 - le Ferrari braccano Hamilton nelle libere 2 in Cina : F1, le Ferrari braccano Hamilton nelle libere 2 in Cina Lewis Hamilton ha chiuso al comando anche le libere 2 del GP di Cina di Formula 1. Il campione della Mercedes è sceso sino al tempo di 1’33″482, vedendo però gli avversari avviCinarsi notevolmente. Raikkonen si è confermato secondo, ma ad appena sette millesimi di […]

Formula 1 - GP Cina : le prove libere viste dalla pista : Sono quattro i piloti racchiusi in un decimo di secondo, con Raikkonen col fiato sul collo del campione del mondo in carica ritardato di soli 7 millesimi. E poi Bottas e Vettel. Il ferrarista è l'ultimo di questo gruppetto di testa ma a 108 millesimi e senza essere riuscito a chiudere un giro pulito come ...

F1 - Gp Cina nelle seconde libere Hamilton e Raikkonen divisi da 7 millesimi : SHANGHAI - Sotto il cielo grigio di Shanghai, le prime libere sembrano appiccicare uomini e motori nella stessa nuvola: quattro auto in appena un decimo di secondo alla fine della seconda sessione, ...

F1 Gp Cina 2018 - Hamilton vola nel primo giorno di libere. Risultati e tempi : Dietro Raikkonen, poi Bottas. Vettel quarto. Terza tappa del mondiale di Formula 1 sul circuito di Shanghai Formula 1 Gp Cina 2018, orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

Gp Cina - Hamilton vola nelle libere : Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton , è il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gp di Cina, terzo appuntamento stagionale della Formula 1 che si corre sul circuito di Shanghai. Il ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...

