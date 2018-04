F1 | analisi qualifiche GP Cina 2018 | Ferrari superiore con le gomme ultrasoft | ma

oasport

(Di sabato 14 aprile 2018) Sabato da bollino rosso a Shanghai. Non per le temperature, decisamente fredde (12 gradi la temperatura dell’aria, 14 quella dell’asfalto), quanto nel risultato delledel GP della. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la seconda volta consecutiva, con accanto a lui Kimi Raikkonen, che proprio nell’ultimo giro si è visto soffiare una pole che sembrava già sua. Un risultato importante per la. Con la prova odierna il Cavallino ha messo una volta di più in discussione il predominio della Mercedes, che per la prima volta nell’era turbo si vede soffiare la prima casella in griglia per due GP di fila. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sono in seconda fila, con un altro boccone amaro da mandare giù, specie per il britannico, autore a Shanghai delle ultime sei pole position. I valori sembrano essere cambiati dall’inizio del ...