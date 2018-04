Ex portiere di serie A torna in campo a 75 anni

Elogi per l'ex portiere del Siracusa che ha debuttato in serie A col Bologna : l'ex portiere del Siracusa, Antonio Santurro, fino allo scorso anno con la maglia azzurra, ha debuttato da titolare in serie A con il Bologna. Su Santurro, parmigiano, la Gazzetta di Parma ha scritto: ...

Ex portiere del Lecce in serie A tra i 37 arrestati in un'operazione antimafia : Davide Petrachi è stato nella rosa giallorossa per 7 stagioni: in manette con i componenti di tre clan legati e alla Sacra corona unita. Traffico di droga e...

Mafia : arrestato il portiere del Lecce - ha militato anche in Serie A [NOME e DETTAGLI] : C’é anche un ex calciatore dell’u.s. Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell’ambito dell’operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, Leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E’ stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in Serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi ...

Serie A - Gerson esalta Alisson : «E' il portiere migliore al mondo : fortissimo» : Solo belle parole per il connazionale Alisson : "E' il migliore al mondo, è un fenomeno, è fortissimo". DRAMMA ASTORI - " Non ci sono parole. Non ho giocato con lui ma De Rossi , Nainggolan e ...