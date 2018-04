Eva Robin' s “La tv ti esalta | ma ti fa perdere il contatto con la realtà” Sabato

Robinho condannato a 9 anni per stupro - le motivazioni shock : “ridEva e insultava la vittima” : L’ex calciatore del Milan Robinho è stato condannato nel mese di novembre a 9 anni di carcere per aver violentato assieme ad un amico una ragazza albanese in un locale di Milano. Da qualche giorno sono state rese note le motivazioni della sentenza, riportate dalla Gazzetta dello sport, che lasciano davvero a bocca aperta. “Si deve dare rilievo particolarmente negativo ai toni e alle espressioni utilizzate nel commentare gli eventi, nel ...