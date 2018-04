Eutanasia : chiesto il rinvio a giudizio per Cappato per la morte di Trentini : Il leader dell'associazione Luca Coscioni fornì informazioni e assistenza logistica e finanziaria. chiesto il processo anche per Mina Welby

Eutanasia - chiesto processo Cappato per morte Trentini : Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera col suicidio assistito. E' quanto si ...