Era scomparso da una settimana | trovato morto in una scarpata

Serie A Bologna - scomparso Cervellati : fu bandiEra rossoblù : Bologna - Il Bologna piange una sua bandiera: si è spento all'età di 88 anni, a Pontecchio Marconi in provincia di Bologna, Cesarino Cervellati . Ex ala destra, nato a Baricella il 15 febbraio del ...

Magnate scomparso sul Cervino - i familiari si arrendono : “Non abbiamo più spEranze” : Magnate scomparso sul Cervino, i familiari si arrendono: “Non abbiamo più speranze” Magnate scomparso sul Cervino, i familiari si arrendono: “Non abbiamo più speranze” Continua a leggere

Magnate scomparso - la famiglia si arrende : “Finita la spEranza di ritrovarlo vivo” : La famiglia del Magnate tedesco Karl-Erivan Haub, disperso sul Cervino, aveva garantito fondi illimitati nella speranza di trovarlo vivo ma dopo una settimana si è arresa. Le ricerche proseguiranno ma senza urgenza e solo per individuare il cadavere.Continua a leggere

Magnate scomparso sul Cervino - familiari : non abbiamo più spEranze : "Non abbiamo più speranze" di ritrovare in vita Karl-Erivan Haub, ceo del gruppo Tengelmann, disperso da sabato sul Monte Cervino. E' quanto dichiarano i familiari del Magnate tedesco, sottolineando ...

Davide Maran scomparso - un video frena la spEranza. "E' caduto nel fiume" : Davide Maran, studente di scienza del farmaco all'Università di Milano, era a Lubiana per un master post lauream. L'ultima volta che è stato visto erano le 6 di domenica 25 marzo. Davide era vicino ...

Badia - 52enne scomparso. Un filo di spEranza per Luca : Rovigo, 7 aprile 2018 - Sono ormai trascorsi 12 giorni da martedì 27 marzo e da quell'ultimo inquietante messaggio lasciato da Luca Maniezzo, 52 anni, di Badia . Un messaggio arrivato sul cellulare ...

Milano - 17enne scomparso da due settimane. Famiglia dispErata : 'Aiutateci' : Milano - Dumitru, detto anche Daniele, un ragazzo di 17 anni di origine rumena , è scomparso da Milano, dove vive da dieci anni con la Famiglia, dal 23 marzo. La trasmissione 'Chi l'ha visto?' ha ...

Davide Maran è scomparso da 8 giorni : Era all'estero per frequentare un master post laurea : In queste ore la sua foto rimbalza tra un gruppo Erasmus e l'altro, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili alle autorità. Davide Maran è scomparso da otto giorni. Il giovane 26enne, originario...

Nicola Marra trovato morto in un vallone : Era scomparso dopo la discoteca. Aveva 20 anni : Lo hanno trovato morto: ha avuto un epilogo tragico la scomparsa di Nicola Marra, 20enne napoletano, di cui non c'erano più notizie dalla notte tra sabato e domenica, dopo...

Salerno - 20enne scomparso dopo discoteca in costiEra : trovato corpo in un vallone : Salerno, 20enne scomparso dopo discoteca in costiera: trovato corpo in un vallone Da quanto hanno riferito gli amici che erano con lui, Nicola era in evidente stato di alterazione psicofisica per l’alcol Continua a leggere

Era in Slovenia per un master : scomparso nel nulla Davide Maran : Davide Maran, studente ferrarese di 26 anni è scomparso da Lubiana lo scorso 25 marzo. Del caso si stanno occupando le autorità slovene e quelle italiane.Continua a leggere

Giovane napoletano scomparso dopo una sErata in disco : è giallo : È scomparso nella notte, dopo una serata al Music on the rocks di Positano, Nicola Marra, un Giovane napoletano in vacanza in costiera amalfitana. La famiglia ha denunciato la scomparsa e...

Scomparso studente centese in Erasmus in Slovenia : ... esperienza di crescita personale e professionale che ha scelto mentre frequentava il corso di laurea specialistica dell'Università di Milano nella facoltà di Scienza del farmaco, dopo una laurea in ...