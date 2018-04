“Era eccitatissimo | poi…” Dramma in camera da letto | un gioco a luci rosse finito nel

caffeinamagazine

(Di sabato 14 aprile 2018) Doveva essere una serata di sesso e trasgressione, di quelle che spesso vediamo nei film. E invece si è risolta in una tragedia, come purtroppo alle volte accade in queste situazioni, unintorno al quale si stanno ora delineando vari scenari con la polizia che al momento non esclude nessuna possibile pista, in attesa di esami che possano chiarire meglio la dinamica dell’accaduto e spiegare almeno in parte quella morte assurda che ha scioccato la capitale. Tutto è infatti successo a Roma, dove a perdere la vita è stato un uomo che lavorava come funzionario presso l’ambasciata del Brasile. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, come riportato dalla testata La Repubblica che si è occupata della vicenda, sarebbe rimasto vittima di uneroticoperò nel peggiore dei modi, con la situazione improvvisamente sfuggita di mano proprio nel bel ...