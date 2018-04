Equitazione | FEI World Cup 2018 | Elizabeth Madden splendida a Parigi! Due vittorie e

oasport

: RT @Eurosport_IT: Giovedì LIVE Eurosport ???? Da Parigi, la Finale Salto a Ostacoli dei Mondiali di Equitazione #FEI @LonginesEq #ShareMyPass… - peterkama : RT @Eurosport_IT: Giovedì LIVE Eurosport ???? Da Parigi, la Finale Salto a Ostacoli dei Mondiali di Equitazione #FEI @LonginesEq #ShareMyPass… - Eurosport_IT : Giovedì LIVE Eurosport ???? Da Parigi, la Finale Salto a Ostacoli dei Mondiali di Equitazione #FEI @LonginesEq… - zazoomblog : Equitazione FEI World Cup Parigi 2018: francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ost… -

(Di sabato 14 aprile 2018)mette una seria ipoteca sulla conquista della finale della FEICup 2017-, il cui ultimo atto si terrà a Parigi domenica 15 aprile. L’amazzone statunitense ha prevalso in entrambe le prime due prove, risultando l’unica atleta in gara senza alcuna penalità sul groppone e accumulando per ora 76 punti in sella a Breitling LS. Un autentico dominio quello di cui si è resa finora protagonista la, che è risultata la più veloce nella prova a tempo di giovedì 12 aprile in 61”89 davanti al tedesco Daniel Deusser con Cornet d’Amour (62”61) e allo statunitense Devin Ryan con Eddie Blue (62”84), per poi ripetersi venerdì 13 aprile nella prova a due manche, in cui ha realizzato due netti chiudendo il barrage in 33”22 e lasciandosi dietro l’olandese Harrie Smolders, secondo in 33”44 con Emerald, e lo svedese Henrik von Eckermann, terzo in 33”92 ...