meteoweb.eu

: Enogastronomia: parte Gelato Festival Europa 2018 in 9 tappe - Meteo Web - saperesapori : Enogastronomia: parte Gelato Festival Europa 2018 in 9 tappe - Meteo Web - saperesapori : Enogastronomia: parte Gelato Festival Europa 2018 in 9 tappe - CataniaOggi - saperesapori : Enogastronomia: parte Gelato Festival Europa 2018 in 9 tappe - -

(Di sabato 14 aprile 2018) Ilsi prepara per il tour europeo che dal 20 aprile al 7 luglio lo porterà in giro per le maggiori città italiane ed estere, coinvolgendo 150 gelatieri in 8 stage, per poi tornare a Firenze a metà settembre con la ‘All Star‘, la sfida tra i vincitori di tutte le precedenti edizioni della kermesse. Quest’anno, la tappa inaugurale si terrà a Firenze da venerdì 20 a domenica 22 aprile. Come da tradizione, l’appuntamento – che in ogni città vedrà la presenza di 16 tra i migliori gelatieri artigianali della Penisola selezionati tra oltre mille candidati, ognuno dei quali porterà in assaggio le proprie specialità per la gioia di grandi e piccini – è al piazzale Michelangelo, dove per tre giorni la città del David diventerà la capitale deldi qualità, declinato in tutte le sue forme. Da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio, il...