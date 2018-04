Elena Morali piange a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi

Elena Morali piange a Verissimo : “All’Isola ho superato l’ansia” : Verissimo : Elena Morali parla della sua esperienza all’Isola Elena Morali è stata intervistata poco fa a Verissimo da Silvia Toffanin. In questa occasione la ex naufraga ha parlato sia della sua esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi e sia della sua famiglia. La conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 le ha poi chiesto di sua nonna, venuta a mancare il 31 Dicembre scorso. E a quel punto Elena Morali è ...

Elena MORALI/ In lacrime svela : "La vera vittoria è stato il ti voglio bene dei miei genitori" (Verissimo) : ELENA MORALI , ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, oggi pomeriggio si racconterà a Verissimo, dove avrà la possibilità di smentire o confermare tutti i rumors sulle presunte avance a...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:35:00 GMT)

Elena Morali provoca i fan di Bianca ed elogia Rosa Perrotta : Isola: Elena Morali si complimenta con Rosa e risponde ai fan di Bianca Atzei Come molti sapranno Elena Morali è stata eliminata definitivamente dalla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi poco più di una settimana fa. E Lunedì è andata in studio da Alessia Marcuzzi per l’intervista di rito. In questa circostanza ha anche fatto molto discutere la sua reazione di giubilo appena ha saputo che Alessia Mancini è stata eliminata. Difatti, ...