Elena Morali piange a Verissimo | “All’Isola ho superato l’ansia”

(Di sabato 14 aprile 2018)parla della sua esperienza all’Isolaè stata intervistata poco fa ada Silvia Toffanin. In questa occasione la ex naufraga ha parlato sia della sua esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi e sia della sua famiglia. La conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 le ha poi chiesto di sua nonna, venuta a mancare il 31 Dicembre scorso. E a quel puntoè scoppiata are, asserendo: “Non pensavo che la sua morte mi facesse ancora così male…La produzione del reality mi ha annunciato di essere entrata nel cast il giorno del funerale di mia nonna…E ho firmato il contratto per L’Isola il giorno del suo compleanno…Per me questi sono stati dei segni…” Successivamente ha anche parlato dei mesi passati in Honduras. E in questa occasione ha confessato a ...