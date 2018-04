Elena Morali | che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite

Elena Morali piange a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi : Perché Elena Morali ha pianto a Verissimo? Per la nonna morta poco prima dell’Isola dei Famosi Per la prima volta ospite di Verissimo, Elena Morali non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è […] L'articolo Elena Morali piange a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi proviene da Gossip ...

Elena Morali piange a Verissimo : “All’Isola ho superato l’ansia” : Verissimo: Elena Morali parla della sua esperienza all’Isola Elena Morali è stata intervistata poco fa a Verissimo da Silvia Toffanin. In questa occasione la ex naufraga ha parlato sia della sua esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi e sia della sua famiglia. La conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 le ha poi chiesto di sua nonna, venuta a mancare il 31 Dicembre scorso. E a quel punto Elena Morali è ...

Elena Morali/ Avances a Marco Ferri? Attacca Amaurys e... (Verissimo) : Elena Morali, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, oggi pomeriggio si racconterà a Verissimo, dove avrà la possibilità di smentire o confermare tutti i rumors sulle presunte avance a...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 08:42:00 GMT)

Elena Morali provoca i fan di Bianca ed elogia Rosa Perrotta : Isola: Elena Morali si complimenta con Rosa e risponde ai fan di Bianca Atzei Come molti sapranno Elena Morali è stata eliminata definitivamente dalla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi poco più di una settimana fa. E Lunedì è andata in studio da Alessia Marcuzzi per l’intervista di rito. In questa circostanza ha anche fatto molto discutere la sua reazione di giubilo appena ha saputo che Alessia Mancini è stata eliminata. Difatti, ...

Elena Morali : la frecciatina contro Bianca e il messaggio per Rosa : Isola dei Famosi, Elena Morali sui social manda una frecciatina a Bianca Atzei Elena Morali dopo l’Isola dei Famosi torna a parlare di Bianca Atzei. Possiamo di certo dire che le due non sono andate proprio d’accordo durante questa esperienza. Diverse sono state le discussioni che l’hanno viste protagoniste. Secondo Elena, Bianca fingerebbe di essere […] L'articolo Elena Morali: la frecciatina contro Bianca e il messaggio ...

Cellulari all'Isola dei Famosi 2018?/ Gaffe di Elena Morali : "Mio padre mi scriveva di non litigare..." : Ci sono Cellulari all'Isola dei Famosi 2018? Elena Morali fa una Gaffe in diretta e ammette: “Mio padre e il mio fidanzato mi scrivevano di non litigare con nessuno sull’Isola”(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Elena Morali conferma l’uso del cellulare all’Isola dei famosi? : Isola dei famosi: Elena Morali aveva il telefono nascosto nei leggings? Eliminata due settimane fa, Elena Morali ieri sera ha fatto il suo ingresso nello studio dell’Isola dei famosi. L’ex Pupa ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Gianluca Fubelli, comico di Colorado meglio noto con il nome di Scintilla che proprio oggi compie gli anni. Insieme ad Alessia Marcuzzi hanno ripercorso l’esperienza in Honduras attraverso un ...

Elena Morali/ Ha fatto davvero delle avances a Marco Ferri? Isola dei famosi : Elena Morali, ha fatto davvero delle avances a Marco Ferri? Il fidanzato Gianluca Fubelli, Scintilla, intanto prepara lo scontro Zelig vs Colorado a Modena. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Simone Barbato/ Dal massaggio hot a Valeria Marini al suo "amore" per Elena Morali (Verissimo) : Simone Barbato, reduce dall'avventura sull'Isola dei Famosi 2018, oggi pomeriggio sbarcherà nel salotto di Verissimo, dove svelerà tutti i retroscena sulla sua permanenza a Cayos Cochinos.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 03:50:00 GMT)

Isola - Rosa Perrotta e Elena Morali : l'appellativo offensivo da parte del gruppo Video : La nuova puntata de #l'Isola dei famosi 2018 è stata ricca di colpi di scena: le naufraghe sospese dal gioco honduregno, #Rosa Perrotta ed Elena Morali, hanno scoperto di essere state etichettate dal gruppo di naufraghi con un appellativo dispregiativo; Alessia Mancini ha smascherato Jonathan Kashanian, il quale a detta di Daniele Bossari ha provocato la crisi generale del gruppo, creando scontri e fazioni. Rosa sospesa insieme a Francesca: i 2 ...

