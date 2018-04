Egitto | Piaggio entra nel mercato su tre ruote | arriva l' Ape

Ape Piaggio - (ri)parte la campagna d’Egitto : Roberto Colaninno, presidente ed amministratore delegato di Piaggio, ha annunciato che dopo svariati anni di assenza l’iconica Ape tornerà in vendita in Egitto. Una scelta motivata dalle condizioni favorevoli del mercato locale, il secondo dopo quelo nigeriano per la vendita di mezzi a tre ruote (usati soprattutto come taxi), dove nel 2017 sono stati immatricolati circa 70 mila veicoli commerciali leggeri. “Ape è il veicolo ideale ...