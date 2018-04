Editoria | debutta a Vinitaly Agrisole in versione digitale 2

Editoria : debutta a Vinitaly Agrisole in versione digitale : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – La storica testata del Sole 24 Ore «Agrisole», punto di riferimento da oltre 20 anni del settore agroalimentare, compie il passaggio da carta a web e, nel solco della strategia di trasformazione digitale delle testate professionali del Gruppo 24 Ore, si trasforma in Quotidiano digitale, online all’indirizzo www.Agrisole.ilsole24ore.com. E per il debutto in digitale Agrisole sceglie il palco di Vinitaly, il ...