Economia circolare | incontro al Propeller Club

Green Alley Award 2018 - la call per startup dell'Economia circolare - : La giuria è composta dai rappresentanti di Landbell Group ed esperti esterni tra cui Alexis Figeac, ideatore del progetto europeo R2Pi sui modelli di business dell'economia circolare, e Suvi Haimi, ...

Green Alley Award 2018 : il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup dell’Economia circolare : Erp Italia, tra i primi Sistemi Collettivi no profit in Italia in termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partner Italiana del Green Alley Award 2018, concorso europeo per le startup che si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte le startup e ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare ...

MARCIANISE - Dal 5 all'8 aprile la struttura itinerante di Comieco animerà Piazza Umberto I alla scoperta dell'Economia circolare di carta e cartone GUARDA LE FOTO : PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui ...

Nuova vita agli imballaggi - esempio di Economia circolare : Rotoprint fra le 100 eccellenze premiate da Enel-Symbola : Investono nell’economia verde, sono attente ai temi del recupero e del riciclo, e allo stesso tempo combattono inquinamento e cambiamenti climatici, perché le loro pratiche virtuose contribuiscono a far risparmiare energia e a evitare emissioni di CO2. Sono le aziende italiane, piccole e grandi, che Enel e Fondazione Symbola hanno ricercato e valutato per portarle come esempio nel rapporto “100 Italian circular economy stories”. Fra queste cento ...

La plastica e la sfida dell'Economia circolare : La plastica è pronta per la sfida dell'economia circolare, dove niente è rifiuto e tutto diventa risorsa. Per raccontare il cambiamento e gli sviluppi tecnologici del settore, aziende, esperti, università ed istituzioni si sono dati ...

Economia circolare - Bonafè : ad aprile approvazione pacchetto Ue : Palermo, , askanews, - "Per quanto riguarda la direttiva sull'Economia circolare ci siamo veramente". E' quanto ha annunciato l'eurodeputata del Pd e relatrice del pacchetto sulla Circular Economy Simona Bonafè a Palermo in occasione delle Giornate della Ricerca ...

Bonafè : "Ad aprile direttiva Ue su Economia circolare" : Lo afferma l' europarlamentare Simona Bonafè, relatrice del pacchetto sull'economia circolare , in occasione della seconda giornata della ricerca promossa da Corepla a Palermo. Ma questo, spiega la ...

Corepla - Ciotti : "Fare sistema per sfida Economia circolare" : Perchè l'economia circolare accade non perchè c'è oggi una direttiva europea che ce lo impone ma perchè aziende e cittadini iniziano a fare qualcosa di diverso. Qui a Palermo vogliamo iniziare a ...

Dalla frutta scartata alla bioplastica : è Economia circolare : Al di fuori delle semplificazioni, si parla di un importante progetto di economia circolare e alta tecnologia realizzato dal team di ricerca Smart Materials dell'Istituto Italiano di Tecnologia &...

A Trevi l'ecocompattatore che differenzia plastica e alluminio : "Primo step per l'Economia circolare" : Un primo step verso l'economia circolare. Così è stato definito il "Riciclia Point" inaugurato, sabato 17 marzo, all'esterno del centro commerciale Piazza Umbra di Trevi. Si tratta del primo ...

Enel promuove l’albese Amethyst tra le eccellenze dell’Economia circolare italiana : Le sfide ambientali delineano nuove opportunità che, anche grazie alle nostre tradizioni produttive, possono essere a portata di mano per l’Italia: l’economia circolare è una delle più promettenti. L’Italia, povera di risorse, ha sempre praticato forme di uso della materia efficienti, intelligenti e innovative: quelle che oggi sono parte dell’economia circolare. Grazie a queste tradizioni virtuose e alla nostra capacità nazionale di trasformare ...

Economia circolare per ridurre spreco di 88 milioni di tonnellate e costi per 143 miliardi : Circa il 50 per cento dei rifiuti solidi urbani è rappresentato dalla frazione organica e risulta quindi evidente come questa debba giocare un ruolo chiave in termini di riciclaggio e di Economia ...