EA apporta cambiamenti al suo team esecutivo

(Di sabato 14 aprile 2018) EA hato alcunial suo, assegnando incarichi nuovi ad alcuni dei suoi dirigenti più alti oltre a creare nuovi ruoli dirigenziali come riporta Gamespot.L'annuncio del CEO Andrew Wilson illustra i varidi personali, tra dirigenti che si aggiungono ale altri che hanno un riassestamento di incarico.Patrick Soderlund diventerà Chief Design Officer, passando dal suo ruolo in Worldwide Studios. Laura Miele diventerà Chief Studios Officer, leader di EA Worldwide Studios. Blake Jorgensen ricoprirà un duplice ruolo di Chief Operating Officer e Chief Financial Officer. Altridi ruolo includono Chris Bruzzo alla guida di una nuova organizzazione interna di marketing e analisi e Matt Bilbey diventerà Executive Vice President di Strategic Growth.Read more…