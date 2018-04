E' morto il regista Milos Forman | aveva 86 anni

morto a 86 anni il regista Milos Forman : E' Morto all'età di 86 anni nel Connecticut il famoso regista ceco, Milos Forman. Lo ha comunicato oggi all'agenzia Ctk la moglie, Martina Formanova. Forman è deceduto ieri dopo una breve malattia. '...

Milos Forman morto a 86 anni. Addio al regista da Oscar con “Amadeus” e “Qualcuno volò sul nido del cuculo” : “È morto silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dalle sue persone più strette”. Così Martina, la moglie di Milos Forman, ha annunciato la morte del marito, scomparso venerdì a 86 anni dopo una breve malattia. Il regista di origine ceca da tempo trapiantato negli Stati Uniti nel corso della sua carriera ha vinto due Oscar per i film Amadeus e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Nato nel 1932 a Caslav, nella Boemia Centrale, ...

Milos Forman è morto. Il regista di capolavori come Amadeus e Hair aveva 86 anni : È morto all'età di 86 anni nel Connecticut il famoso regista ceco, Milos Forman. Lo ha comunicato oggi all'agenzia Ctk la moglie, Martina Formanova. Forman è deceduto ieri dopo una breve malattia. "Se ne è andato tranquillo, circondato dalla famiglia", ha detto Formanova.Forman era noto soprattutto per i film girati da emigrato in America, quali 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' o 'Gli amori di una bionda' e ...

morto Isao Takahata - regista di Heidi e Lupin III : Isao Takahata , famoso regista giapponese di film d'animazione tra cui 'Heidi', 'Lupin III' e 'Anna dai capelli rossi', è Morto all'età di 82 anni, a causa di complicazioni legate a una patologia ...

Luigi De Filippo morto - addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

Teatro in lutto - è morto l'attore e regista Luigi De Filippo : Il mondo del Teatro piange la morte di Luigi De Filippo, scomparso a Roma all'età di 87 anni. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino e nipote di Eduardo, ultimo erede della storica dinastia di uomini di Teatro, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato impegnato sulla scena con "Natale in casa Cupiello" al Teatro Parioli di Roma, di cui era direttore artistico.