E' morta Isabella Biagini

: Isabella Biagini è morta, l'attrice capitolina aveva 74 anni - HuffPostItalia : Isabella Biagini è morta, l'attrice capitolina aveva 74 anni - TgLa7 : E' morta l'attrice Isabella Biagini. L'esordio con #Antonioni poi cinema e tv. Aveva 74 anni - repubblica : È morta l'attrice e soubrette tv Isabella Biagini [news aggiornata alle 16:29] -

(Di sabato 14 aprile 2018) Lutto nel mondo dello spettacolo, l'attricestamani, poco prima delle 9, nella clinica "Antea Hospice" al Santa Maria della Pietà di Roma dove laera in cure da tempo per una malattia. Da mesi si erano perse le sue tracce, nel 2016 una situazione economica molto complicata l'ha portata allo stremo delle sue forze.Tanti gli appelli lanciati in tv, spesso è stata ospitata in diversi collegamenti a Domenica Live per denunciare le condizioni in cui versava e che si sono aggravate lo scorso novembre in seguito ad un'ischemia.prosegui la letturaE'pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2018 16:40.