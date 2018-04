Due scosse nella notte in Abruzzo e Marche : Roma, 14 apr. (AdnKronos) - Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche . Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq). Alle 3.22 la terra ha tremato nelle Marche , dove un terremoto di magnitudo 2.4 si è verifi

Terremoto - Due nuove scosse in provincia di Macerata : torna la paura : Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 23.48 di ieri con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata , ad una profondità di 10 km. Lo riporta l' Invg. La scossa è stata avvertita da ...

Terremoto - Due scosse in provincia di Udine. La più forte alle 9.16. Avvertito anche a Belluno : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.16 in provincia di Udine. Una replica con epicentro poco distante è stata registrata alle ...

Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia : Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia Nella notte un sisma è stato registrato davanti all’isola siciliana: non si segnalano danni o feriti. La terra ha tremato anche in territorio francese a poca distanza dal confine con l’Italia. Le scosse di intensità 3 e 3.2 sono state avvertite fino in ...