“Dovevo farlo” Bye bye Isola dei Famosi | i naufraghi tornano in Italia per la finale Ma

caffeinamagazine

: RT @FFidatevi: 'Dicevano che dovevo farlo sorridere per farlo innamorare di me, ma quando sorrideva lui mi innamoravo io'. ???? UN @Pavole… - ProfidiAndrea : RT @FFidatevi: 'Dicevano che dovevo farlo sorridere per farlo innamorare di me, ma quando sorrideva lui mi innamoravo io'. ???? UN @Pavole… - FFidatevi : 'Dicevano che dovevo farlo sorridere per farlo innamorare di me, ma quando sorrideva lui mi innamoravo io'. ???? U… - lupiluc : @thecervs @claudiovelardi @pdnetwork Be, a saperlo dovevo farlo vent'anni fa per D'Alema, mi sarei risparmiato un sacco di incazzature -

(Di sabato 14 aprile 2018) “È la vostra ultima notte sull’. Tra poche ore tornerete inper il ritorno che tanto avete atteso. Per farvi riassaporare i sapori che vi sono tanto mancati, sta per arrivare per voi una piccola sorpresa. Tutta la produzione si complimenta con voi per essere arrivati fino a qui”. Così recita il comunicato della produzione che annuncia la fine dei giochi, anche se resta ancora da capire chi vincerà. La sorpresa prima della partenza, dopo più di due mesi di vita su Playa Dos? Un bel piatto di spaghetti fumanti. Poi, però, tutti fuori (come mostrano le foto di Frezza La Fata/Ipa). Per i cinquefinora ‘sopravvissuti’ al televoto, quindi Amaurys Perez, Francesca Cipriani, Nino Formicola, Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, è ora di tornare a casa, in. La, come è noto, si svolgerà lunedì 16 aprile 2018, sempre in diretta ...