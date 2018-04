Doppio successo celtico

Coppa Davis - Giappone-Italia 1-2 : successo fondamentale in Doppio per Fognini-Bolelli. Gli azzurri battono Mclachan/Uchiyama in 4 set! : successo fondamentale per il doppio italiano nella seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Davis, a Morioka (Giappone), contro i padroni di casa nipponici. 7-5 6-7 7-6 7-5 per Fabio Fognini e Simone Bolelli contro Ben Mclachan/Yasutaka Uchiyama in 3 ore e 40 minuti di partita. Un match giocato davvero su pochi punti in cui sono stati i particolari a fare la differenza, premianti il nostro duo che porta, dunque, in vantaggio la compagine ...