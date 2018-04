Dopo il ' flop' dell' Isola dei Famosi Mara Venier torna in Rai per Domenica In

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli / Video - la sfida riparte Dopo il flop (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli questa sera dovranno di mostrare di essere in grado di fare tesoro delle critiche, dopo il parere discorde della giuria (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:26:00 GMT)

Maria De Filippi a Che tempo che fa/ Da Fabio Fazio Dopo il “flop” del serale di Amici 2018 : Maria De Filippi a Che tempo che fa: da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di Amici 2018. Parlerà anche della sfida con Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle?(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:39:00 GMT)

The Voice of Italy 2018/ Cristina Scabbia - video sui social Dopo gli ascolti flop (Blind Auditions) : The Voice of Italy 2018, Blind Auditions: ottimo esordio per Cristina Scabbia,J-Ax padrone di casa; Francesco Renga fa il pieno di talenti, mentre Al Bano Carrisi...(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Italia - si riparte Dopo il flop mondiale : primo esame - l'Argentina di Messi : L'Italia, a 130 giorni dalla notte più buia del nostro calcio, si riaffaccia in campo. Il nuovo impatto sarà subito coinvolgente: gli azzurri, all'Etihad Stadium dove di solito dà spettacolo il City ...

“Ecco perché non se ne va!”. Benedetta Parodi e Domenica In. La sua presenza nel programma è stata un flop e ha fatto rabbrividire tutti (anche la sorella Cristina). Dopo vari ‘me ne vado!” esce fuori il vero motivo : La stagione di Domenica In in corso è un vero flop. Gli ascolti non premiano gli sforzi delle sorelle Parodi. Cristina ce la sta mettendo troppo, ma la sua conduzione non piace e non soddisfa neanche chi fa parte del programma. In una recente intervista Claudio Lippi, ospite fisso del programma, si è tolto qualche sassolino e è lamentato di una certa ‘supremazia’ della conduttrice: “Lo spettacolo ruota tutto intorno a lei”. Insomma poco ...

Dopo il flop nelle periferie - Sala vuole recuperare. Ma i Municipi denunciano 'La sinistra è sorda' : Poi c'è la politica: «La narrazione renziana non rappresenta la realtà: la ripresa, le start-up e cose del genere. Renzi ha maltrattato un pezzo di elettorato di sinistra, per esempio gli insegnanti. ...

Domenica flop : E’ arrivata la felicità rimane su Rai1 ma Dopo la Parodi (che perde 30 minuti) : Claudia Pandolfi a E' arrivata la felicità Ennesimo cambio di programma. E’ arrivata la felicità 2 non andrà più in onda nel sabato sera di Rai2 ma rimarrà su Rai1. La novità però è che la fiction sarà trasmessa nel pomeriggio festivo subito dopo Domenica In evitando dunque l’impervio prime time del sabato sera (per la gioia di Milly Carlucci e Ballando con le Stelle che si sarebbero ritrovati contro un programma di Rai1 su ...

Sospsesa E' arrivata la felicità 2 Dopo il flop : ecco la nuova programmazione Video : Sospesa la fiction E' arrivata la felicita' 2 dal palinsesto di Raiuno. E' questa la notizia dell'ultima ora che sta facendo il giro del web [Video] e dei social e che riguarda appunto la serie tv con protagoniste Claudia Pandolfi e Lunetta Savino che ha fatto il suo debutto su Raiuno cinque settimane fa dopo la grande pubblicita' avuta al Festival di Sanremo. Ascolti flop per E' arrivata la felicita' 2 su Raiuno Gli ascolti della fiction, però, ...

Pd - in attesa del regolamento di conti interno Dopo il flop elettorale a Milano Sala-Fiano se le danno su Facebook : Niente diretta streaming del regolamento di conti nel Pd dopo il tracollo del 4 marzo. In attesa della direzione nazionale di domani a Roma, il presidente del partito Matteo Orfini fa appelli all’unità ma a Milano gli stracci volano sulle bacheche Facebook di due pesi massimi, come il sindaco Giuseppe Sala ed Emanuele Fiano, parlamentare milanese solidamente renziano. Casus belli le critiche del primo al segretario dimissionario Matteo ...

M5s - Dopo il flop volano stracci Guerra tra Lombardi e Taverna Il voto riapre le faide romane : Il flop elettorale del m5s nel Lazio ha esacerbato le già profonde voragini che spaccano il movimento romano, ampie quanto quelle che dilaniano l'asfalto della Capitale in questi giorni. Roberta Lombardi, la grande sconfitta, intervistata Segui su affaritaliani.it

Ma perché la Bonino ha fatto flop? 8 domande che ci siamo fatti Dopo il voto : 1) Silvio Berlusconi doveva essere l’«argine al populismo» di Matteo Salvini. Com’è finita? È finita che la Lega, raggiungendo quasi il 18 per cento, ha preso più di Forza Italia. «Berlusconi sei scaduto», gli ha gridato al seggio domenica una Femen semisvestita. Alla fine ha avuto ragione lei. A guardare i numeri di cinque anni fa, è un trionfo per i leghisti: il partito di Salvini nel 2013 si era fermato al 4,1 per cento. Adesso governa la ...

Acciaierie Piombino - firmato l’accordo preliminare per la cessione agli indiani di Jindal Dopo il flop Cevital : dopo tre giorni di ulteriori trattative è stato firmato l’accordo preliminare per la cessione dell’Aferpi di Piombino dagli algerini di Cevital al gruppo indiano Jindal south west. Che nel 2014 aveva partecipato alla gara per l’acquisizione del siderurgico senza successo: a risultare vincitrice – con grande soddisfazione dell’allora premier Matteo Renzi – era stata la Cevital del magnate algerino Issaad Rebrab. Che ...

Cagliari - Giulini affranto Dopo il flop di ieri : “siamo un po’ bastonati” : “Ci si sente un po’ bastonati il giorno dopo e non si vede l’ora di giocare la partita successiva, anche se non dimenticheremo i cinque gol presi dal Napoli in casa nemmeno vincendola”. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è quasi affranto, abbattuto dopo la sconfitta pesante nel risultato di ieri sera contro il Napoli. “L’atteggiamento nel primo tempo e’ stato quello giusto: abbiamo provato a ...

Disperazione Vonn - in lacrime Dopo il flop nel SuperG : Doveva essere la sua gara, quella che la celebrava come la regina del Circo bianco, ed è finita con le lacrime al parterre. Per Lindsey Vonn, trentatreenne campionessa statunitense di sci, i Giochi di ...