Dono del sangue ' vietato' agli stranieri

'La Germania scelga tra default e conDono del debito della Grecia' : Ma ci sono molte riforme che devono essere implementate per trasformare l'economia greca e ciò richiederà anni o decenni. L'economia in Grecia non è pronta per una Grexit e i sondaggi nazionali lo ...

“È nata!”. Felicità per l’ex miss Italia. Ha annunciato la nascita della sua bimba in modo molto particolare - ma soprattutto con un mese di ritardo : “Che Dono essere madre” : È una delle miss Italia più amate di sempre. Bellissima, questo è un fatto, ma anche con una classe innata e un modo di fare che in tenti ammirano. Tra le sue qualità un’incredibile discrezione che la porta a essere estremamente protettiva nei riguardi della sua vita privata e dei suoi affetti. Giusy Buscemi lo scorso anno si è sposata in gran segreto con il regista Jan Michelini nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma e le foto ...

Serie B Foggia-Ascoli deciDono Deli - Mazzeo e Loiacono : è 3-0 : FOGGIA - Il Foggia supera l' Ascoli nell'anticipo della trentacinquesima giornata del campionato cadetto. Già nel primo tempo i satanelli si portano sul doppio vantaggio con le reti di Deli e Mazzeo . ...

Pd - i renziani chieDono il rinvio dell Assemblea. Sì di Martina e Franceschini. Insorge la minoranza : ROMA - Nuovo colpo di scena in casa Pd. I renziani chiedono di rinviare a dopo la formazione del governo l'assemblea del partito, fissata per il 21 aprile. Questa mattina, durante l'incontro tra ...

Il referendum di Capri - l?isola «svantaggiata» : gli abitanti chieDono gli stessi servizi della terraferma : «Devo subito evidenziare che l?iniziativa non parte dal Comune di Capri ma rientra in una attività avviata dall?Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (Ancim),...

Susan Sarandon torna in Ray Donovan 6 e si unisce alla campagna #DeleteFacebook : Susan Sarandon sa bene come destreggiarsi e non solo in tv, dove presto la ritroveremo in Ray Donovan 6, ma anche nella vita dove da sempre si è mostrata una battagliera e un'attivista. Questa volta anche lei ha deciso di prendere il toro per le corna e allungare con il suo nome la lista di celebrità che sta lasciando Facebook dopo lo scandalo dati rubati e privacy. Proprio nelle scorso ore la Sarandon ha twittato il suo malcontento ...

“Quello è un ufo!” - l’avvistamento choc in Italia. Due provincie a nord e una a sud : paura nei cieli dello stivale. “Cosa diavolo sono?” - si chieDono in tanti suoi social. E la spiegazione degli esperti non tarda ad arrivare : Nell’universo ci sono miliardi di miliardi i pianeti non ancora esplorati. È per questo che sempre più frequentemente e man mano che la scienza aerospaziale fa qualche tipo di scoperta, la “fatidica” domanda prende sempre più importanza: c’è vita nello Spazio? Secondo il mondo del cinema e quello di internet non c’è dubbio. Come dimenticare quegli splendidi lungometraggi di Steven Spielberg come “Incontri ravvicinati del ...

Salone del Risparmio : Nava - gli Npl inciDono su imprese e anche famiglie : "Gli Npl incidono sull'economia reale, sia sulle aziende non finanziarie sia, di rimando, sulle famiglie. Esiste una chiarissima correlazione positiva tra investimenti e Pil, dunque bisogNava intervenire per ridurre gli Npl ...

Nel Regno Unito deluDono produzione manifatturiera e industriale : Ciò significa che tutti devono seguire la linea data dalla banca, perché eventuali deviazioni avranno conseguenze profonde, che potrebbero potenzialmente far deragliare la ripresa dell'economia ...

Ultima blind audition per The Voice del 12 aprile : Cristina Scabbia - Renga - Al Bano e J-Ax chiuDono i Team : The Voice del 12 aprile apre le porte all'Ultima blind audition, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. I quattro coach sono quindi chiamati a completare la loro squadra, con 12 talenti ciascuna, così da portarli alla fase dei knock out, in onda il 19 e 26 aprile. Sarà quindi questa l'Ultima possibilità per salire sul palco, anche se le possibilità di entrare a far parte dei vari Team è abbastanza risicata. Sono infatti 9 i posti ...

Camera - Delrio : Salvini e Di Maio creDono istituzioni siano casa loro - : E' una concezione allarmante quella secondo cui chi vince prende tutto tenendo fuori le minoranze anche quando queste, come nel caso del Pd, rappresentano la seconda forza politica del Paese. Salvini ...

Mille libri alle scuole della città. Il Dono della Fondazione Carifol : 'Leggere aiuta a crescere' : "aiutaci a crescere, regalaci un libro". È questo il nome dell'iniziativa mossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno con la collaborazione di Giunti Editore e accolta da diverse scuole della ...

Tennis - gli Internazionali di Roma scenDono in strada 'Si giocherà a Piazza del Popolo' : Roma - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Clamorosa innovazione agli Internazionali di Roma, in programma dal 7 al 20 maggio prossimi. Per la prima volta alcuni incontri si disputeranno ...

NBA - la felpa di Donovan Mitchell contro Ben Simmons accende la polemica sul Rookie dell'Anno : Se vi è capitato di visitare social network, forum o Reddit a tema NBA negli ultimi mesi, molto probabilmente vi sarete imbattuti in un'accesissima discussione su chi meriti il premio di Rookie dell'...