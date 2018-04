Diventare mamma potrebbe farvi invecchiare di 11 anni

Myriam Catania - l’ex di Luca Argentero pronta per Diventare mamma bis : A maggio 2017 Myriam Catania è diventata mamma del piccolo Jacques, ma per l’attrice sarebbe già tempo di allargare la famiglia. Secondo quanto riferisce il settimanale Spy in edicola venerdì 9 marzo, infatti, Myriam e il compagno Quentin Kammermann non avrebbero perso tempo come dimostrerebbero “le forme arrotondate che l’attrice romana ha mostrato alla conferenza stampa del film Anche senza di te, che la vede protagonista ...

EMMA MARRONE A C'È POSTA PER TE/ La cantante e il suo grande desiderio : "Voglio Diventare mamma" : EMMA MARRONE, ospite questa sera a C’è POSTA per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Francesca Cipriani - "Voglio Diventare mamma"/ Reazione isterica nella prova settimanale (Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani, ipnotizzata da Giucas Casella per la seconda volta consecutiva durante la puntata de L'Isola dei Famosi, ha confessato il sogno di voler diventare mamma.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:04:00 GMT)

La rivelazione di Michelle Hunziker a Verissimo : “Voglio Diventare ancora mamma” : Reduce dal successo sanremese Michelle Hunziker si confessa nel salotto dell’amica Silvia Toffanin. E proprio durante la puntata di Verissimo di sabato 24 febbraio, la show girl si...

Chiara Ferragni torna bambina in attesa di Diventare mamma : Chiara Ferragni, 30 anni e 11, 7 milioni di follower, si prepara al lieto evento: la nascita di Leone, suo primogenito (e di Fedez), in programma a inizio aprile. Gli ultimi mesi della gravidanza, la fashion influencer, li sta trascorrendo nella casa di Los Angeles. Il suo Leo, infatti, verrà al mondo negli Stati Uniti «per garantirgli subito la doppia cittadinanza» e per «maggiore privacy». LEGGI ANCHELa dedica di Fedez al piccolo Leone, «Ti ...

Cristina D'Avena/ L'eterna ragazzina ora sogna di Diventare mamma ('90 Special) : Cristina D'Avena, la stella delle sigle dei cartoni animati degli anni novanta torna in televisione nella trasmissione di Nicola Savino pronta per il gran finale di stagione. ('90 Special)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:57:00 GMT)

Rossella Brescia/ "Voglio Diventare mamma. Non mi arrendo - ma l'adozione mi spaventa. Con Luciano Cannito..." : Rossella Brescia, dopo dieci anni d'amore con Luciano Cannito, sogna di diventare mamma. E pensa anche alla possibilità di adottare un figlio anche se spaventa dalle trafile burocratiche(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:28:00 GMT)

Kirsten Dunst non vede l’ora di Diventare mamma : Ogni cosa al momento giusto. Kirsten Dunst, 35 anni, dopo essere cresciuta a Hollywood (ai tempi di Intervista con il vampiro aveva 12 anni), è pronta per matrimonio e figli. In ordine sparso. La voglia s’è fatta concreta quando nella sua vita è arrivato Jesse Plemons, 29 e sua ex co-star in Fargo. Così sul red carpet degli ultimi Golden Globe, lo scorso 7 gennaio, l’attrice ha lasciato intravedere al dito un anello di fidanzamento. ...

Asia Nuccetelli pronta a Diventare mamma? Il cambiamento : Asia Nuccetelli cambia look e pensa a un figlio? Cambiamenti in vista per Asia Nuccetelli. L’esuberante figlia di Antonella Mosetti è stata la protagonista della prima edizione italiana del Grande Fratello Vip. I battibecchi con Andrea Damante e Giulia De Lellis ai tempi del reality Mediaset sembrano ormai un ricordo lontanissimo. La Nuccetelli infatti avrebbe cambiato look di recente, ritornando a uno stile più sobrio e naturale. Come ...