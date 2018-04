Diretta Milan-Torino Primavera risultato finale 0-1 | granata campioni!

Blastingnews

(Di sabato 14 aprile 2018) LIVE0-1 93': FINISCE QUI, ilvince la Coppa Italia dopo 19 anni, grazie al doppio successo sulsia all'andata al Filadelfia che al ritorno a San Siro. Ao decisivo Borello nel, quando i rossoneri stavano producendo il massimo sforzo per segnare la rete che avrebbe riaperto la partita. Nelbuona prestazione di Tsadjout, Tiago Dias, Capanni, Torrasi e Bellanova, male il debuttante Soares. Nelsi conferma il talentuoso Borello, decisivo sia all'andata, con i suoi assist, e oggi, mettendosi in proprio e segnando un gol eccezionale. 89': ilnon ci crede più, saranno tre i minuti di recupero. 85': Coppitelli decide di coprirsi in questi ultimi cinque minuti, dentro Bianchi per l'autore del gol Borello. 82': BORELLO!clamorosamente in vantaggio, l'ex Crotonesalta tre ...