DIRETTA Genoa-Crotone risultato live 1-0 streaming video e tv | reazione dei calabresi

Genoa - Crotone 1-0 : cronaca DIRETTA - risultato in tempo reale : Allenatore: Zenga Reti: al 28 pt Bessa Ammonizioni: Medeiros Recupero: cronaca minuto per minuto 1 tempo 34 cross di Lazovic in area ma palla troppo forte per i compagni, blocca Cordaz 31 prova a ...