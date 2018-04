Di Francesco | Voglio la Roma vista col Barça

Roma - Di Francesco/ "Voglio una squadra cattiva contro il Barcellona - ci crediamo" : Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso è carico per la sfida di domani contro il Barcellona e spiega che vuole una squadra cattiva dopo il ko per 4-1 al Nou Camp della scorsa settimana.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:57:00 GMT)

Domenica delle Palme - Papa Francesco ai giovani : “Vogliono farvi tacere - voi gridate” : Papa Francesco si rivolge soprattutto ai giovani in occasione della celebrazione della Domenica delle Palme, che apre la settimana santa: "Sta a voi la decisione se farvi tacere o meno". E sul sacrificio di Gesù sulla Croce afferma: "Crocifiggilo non è un grido spontaneo, ma montato, costruito, che si forma con il disprezzo, con la calunnia, col provocare testimonianze false".Continua a leggere

Papa Francesco ai giovani : "Vogliono farvi tacere - voi gridate" - : Il Pontefice, durante la messa della domenica delle Palme, ha esortato i ragazzi e le ragazze a farsi sentire anche quando "noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti", poi ha ...

“Voglio parlare con Stefano”. Isola - Francesco Monte “incastrato”. Dopo settimane di sospetti - ecco spuntare quelle parole compromettenti che mettono l’ex tronista nei guai. Ma ora che c’entra De Martino? : Diciamocelo, questa edizione dell’Isola dei famosi è all’insegna delle polemiche. Se state seguendo il programma, capite di cosa parliamo. Ma capite di cosa parliamo anche se non lo seguite perché di sicuro avrete sentito parlare del “canna-gate” e ormai sapete esattamente di che si tratta. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto suo di droga quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato. ...

Di Francesco : “Voglio una Roma spensierata” : Di Francesco: “Voglio una Roma spensierata” Il tecnico giallorosso sul ritorno con la Dimano: “Serve maggior continuità rispetto alle ultime gare” Continua a leggere L'articolo Di Francesco: “Voglio una Roma spensierata” proviene da NewsGo.

Roma - Di Francesco : “quarti di Champions importanti - ma voglio di più” : “Non dobbiamo fermarci anche dopo un eventuale vantaggio, ma avere l’intelligenza di dare continuità nelle prestazioni. Vorrei vedere determinate situazioni positive, in fase difensiva abbiamo commesso molti errori, non solo individuali ma di reparto. E questo non ce lo possiamo permettere domani”. Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di ...

Roma - Di Francesco : 'Schick può partire titolare. Voglio prestazioni importanti' : 'Sono uscite tante cose non vere, dopo le partite non parlo mai con la squadra. Ho fatto due chiacchiere con i dirigenti a cena. Volevo prima vedere alcune cose della partita, ho parlato con i ...

Francesco Monte dopo L'Isola 2018 : "Accuse infondate - non voglio essere massacrato" : Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua spontanea decisione di abbandonare L'Isola dei Famosi 2018, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram: ha deciso di rispondere a tutti coloro che volevano conoscere in maniera approfondita la sua versione dei fatti, che non pare assolutamente combaciare con quanto detto ieri da Eva Henger durante la terza diretta delL'Isola. Non ha voluto aspettare la prossima puntata, Francesco ...

Chiara Nasti dopo l’Isola dei Famosi : “Francesco Monte e il caso droga? Non voglio essere associata a quella cosa” : Isola dei Famosi: le parole di Chiara Nasti su Francesco Monte e Eva Henger dopo l’addio al reality show Chiara Nasti ha preso le distanze dal caso droga scoppiato all’Isola dei Famosi. Nella sua prima intervista rilasciata a Vanity Fair dopo il ritiro dal reality show, la fashion blogger napoletana ha Chiaramente fatto sapere di […] L'articolo Chiara Nasti dopo l’Isola dei Famosi: “Francesco Monte e il caso droga? ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte : Torno in Italia perché voglio tutelarmi : Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi e proprio all'inizio della terza puntata Alessia Marcuzzi ha voluto spiegare i motivi che l'hanno spinto a tornare in Italia.Così la conduttrice, dopo i saluti iniziali, ha mandato in onda un confessionale di Francesco Monte nel quale chiarisce una volta per tutte il suo pensiero. "In base a quello successo in puntata, per me questa non è stata una settimana facile - ha ...

