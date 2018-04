Di Francesco | “derby vale Champions | cattivi come col Barca”

calcioweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) “si riparte dopo l’euforia della? Ben venga la gara con la Lazio, perché solitamente questa è una partita che si prepara da sola dal punto di vista delle motivazioni. Quindi entusiasmo sì e consapevolezza di quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche mettere in campo la stessa determinazione e cattiveria agonistica perché questa garapiù di tre punti,un posto in”. Il tecnico della Roma, Eusebio Di, manda in archivio l’impresa contro il Barcellona in Europa e si concentra sulla sfida con i ‘cugini’ biancocelesti, scontro diretto nelle zone alte della classifica. “E’ una partita dal valore doppio. E poi il derby ha sempre una storia a sé, oltre all’importanza fondamentale per la classifica”, evidenzia Di, che riguardo la formazione si limita a dire: “Non ne parlo ...