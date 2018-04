Di Battista non ha avuto parole morbide per Berlusconi e Salvini. Quali conseguenze per il M5s? : Luigi Di Maio era convinto di portare al Capo dello Stato i "passi in avanti fatti". E invece il secondo giro di consultazioni, chiuso con lo stallo 'certificato' da Sergio Mattarella, non ha fatto registrare progressi e anzi sembra mettere in un vicolo cieco i due protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Entrambi, a chiare lettere, hanno espresso la volontà di dar vita ad un governo M5s-Lega ma lo scoglio ...

M5S - Di Battista : “Mi auguro non si torni al voto. Movimento non ha paura” e agli italiani : “Svegliatevi” : “E’ complicato ritornare al voto con questa legge elettorale. Poi che fai? Si ricomincia? Certo il M5S non teme il voto, ma mi auguro che si possa trovare una soluzione. Altrimenti quando si approvano le leggi di cui il paese ha bisogno? Tra due anni? Il Paese non può permetterselo”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a un incontro al Festival di Giornalismo di Perugia. Poi si rivolge anche al Pd sulla questione del reddito: ...

L'attacco di Di Battista : Salvini sembrava Dudù - non può staccarsi da Berlusconi - ci sono fideiussioni e quattrini dati alla Lega : Ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Berlusconi con Dudù Un esecutivo con il Pd? Non saprei chi ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...

Da Di Battista a Giovanardi : per i non rieletti arriva la buonuscita da 45mila euro a legislatura : Ogni parlamentare non rieletto in questa XVIII legislatura percepirà entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti un assegno di fine mandato per il reinserimento nella vita lavorativa pari a 45mila euro, esentasse, per ogni legislatura accumulata alle spalle.Continua a leggere

Alessandro Di Battista alla camera con il figlio e la compagna Sarah : "Che goduria non vedere più certe facce" : Non è stato eletto, perché non candidato, ma per Alessandro Di Battista è un felice ritorno a Montecitorio. Il deputato uscente del M5S è oggi alla camera, insieme alla compagna Sahra e al figlio Andrea di sei mesi, trasportato col passeggino. In buvette, attorno ai tre, si forma subito un capannello di curiosi; non solo giornalisti, ma anche neo-deputati 5 Stelle che salutano calorosamente il big pentastellato. ...

M5s - Scanzi : “Ci sono persone stimabili e altre che non voterei mai. Il futuro? Spero con più Di Battista e meno Lombardi” : “Dentro il Movimento 5 stelle ci sono persone secondo me stimabili, altre invece che non voterei mai. Ad esempio Roberta Lombardi: di lei ho già scritto in maniera lucida, rispettosa ma critica. E sono contento che abbia perso le elezioni nel Lazio“. Lo ha detto il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, a margine della presentazione dell’autobiografia di Katharine Graham (edita da Aliberti) alla fiera Tempo di Libri. ...

Di Battista : "Renzi arrogante - pur di non dimettersi frantuma il Pd" : 'Un discorso strampalato'. Alessandro Di Battista bolla così le parole di Matteo Renzi che ha annunciato le dimissioni , in differita, da segretario del Partito democratico. 'È in confusione totale e ...

