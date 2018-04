Derby | Lazio i novanta minuti per non buttarsi via

Lazio-Roma - su che canale vedere il Derby in tv? L’orario e come seguirla in tempo reale : La 32ma giornata di Seria A offrirà lo spettacolo del derby della Capitale tra Lazio e Roma. Una sfida che sarà fondamentale per la corsa Champions delle due squadre, visto che sono appaiate al terzo posto in classifica, ma con l’Inter ad un solo punto di distanza. I giallorossi arrivano a questa sfida con il morale alle stelle dopo la storica impresa con il Barcellona. Dall’altra parte i biancocelesti cercheranno invece di dimenticare subito il ...

Lazio-Roma - Derby da Champions : L'euforia della Roma dopo avere 'matato' il Barca o l'ira laziale per il flop di Salisburgo? La settimana europea spariglia le credenziali del derby di domenica. In palio c'è il primato cittadino ma ...

Derby Lazio-Roma - in stadio no striscioni nè materiale non autorizzato : Non sarà consentito l’ingresso allo stadio di striscioni o altro materiale per le coreografie che non sia stato preventivamente autorizzato dal Gos. Lo comunica la Questura di Roma in vista del Derby Lazio-Roma, che si terrà alle 20,45 di domenica. (AdnKronos) L'articolo Derby Lazio-Roma, in stadio no striscioni nè materiale non autorizzato sembra essere il primo su CalcioWeb.

Biglietti Lazio-Roma - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per il Derby dell’Olimpico : Il piatto forte della 32a giornata della Serie A è Lazio-Roma. Il derby della Capitale non ha bisogno di presentazioni, specie in questa occasione, arrivando le due squadre appaiate in classifica, al terzo posto. Il momento psicologico, però, è totalmente diverso. La Lazio è reduce dalla tremenda eliminazione in Europa League. I biancocelesti sembravano essere ad un passo dal passaggio del turno, ma hanno pagato a caro prezzo un black-out di ...

Lazio - una notte inspiegabile. La testa al Derby? : La luce biancoceleste si è spenta al minuto numero 70, quando Felipe Anderson ha consegnato a Luis Alberto il pallone più comodo del 2-1 e della qualificazione alla quarta semifinale europea della ...

Lazio-Roma - su che canale vedere il Derby in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo : Tutto in una notte. Lazio e Roma si giocano la qualificazione alla prossima Champions League nel derby capitolino di domenica 15 aprile, posticipo della 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I giallorossi hanno ancora negli occhi e nel cuore l’impresa epica della qualificazione alle semifinali col clamoroso 3-0 al Barcellona, ma in campionato sono reduci da una sconfitta interna contro la Fiorentina, che ha parzialmente ...

Lazio - Strakosha : 'Black-out di tutta la squadra. Ora testa al Derby' : Si assume le proprie responsabilità, Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio non usa mezzi termini per commentare la sconfitta per 4-1 in casa del Salisburgo che vale l'eliminazione dai quarti di ...

Delirio Capitale - Lazio-Roma è già Derby : un incrocio pazzesco dopo i brividi d’Europa : Lazio-Roma è già Derby, incrocio pazzesco dopo le partite europee. Momento opposto per le due squadre, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro il Barcellona e la storica qualificazione in semifinale, adesso attende l’avversario e può raggiungere l’ultimo atto della competizione. Incredibile invece l’eliminazione della squadra di Simone Inzaghi, dopo il 4-2 della gara ...

La Lazio e l'effetto Derby Imitare i cugini evitando la remuntada : Roma - Bisogna viverci, a Roma, per capire fino in fondo come gli umori delle due tifoserie capitoline siano perennemente correlati, influenzandosi continuamente a vicenda. Da questo punto di vista i ...

Lazio - Milinkovic riprende la mira per il Derby : La Milinflessione non dipende certo dalle voci di mercato. 'Non ci sto pensando affatto al mio futuro. Mentre ero infortunato, volevo solo tornare in campo il prima possibile. Ora che ho recuperato, ...

Lazio - l'entusiasmo dei tifosi per il Derby : possibile sold out con la Roma : Entusiasmo alle stelle per la Lazio di Inzaghi, Canigiani: "1400 tifosi col Salisburgo. Con la Roma Curva Nord già esaurita"

Derby remiero - il 15 aprile la 40a edizione della sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri Roma : Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del 'Derby remiero', la sfida sul Tevere che dal 1978 ...

Lazio-Roma - un Derby alla pari tra sogni e rimpianti : Il torneo a tre per due posti nella Champions della prossima stagione somiglia sempre più ad un thrilling, più o meno mozzafiato. Punto della situazione dopo la giornata numero 31: sconfitte per Roma ...

Lazio e Roma - un Derby da Capitale del calcio : A differenza delle due squadre, Roma ha un passato di gloria , e vittorie, senza pari al mondo. Oggi sarà piena di buche, sofferente e inefficiente, ma questa città finalmente sta diventando la ...