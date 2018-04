Demenza senile | lo studio che svela i motivi della malattia | colpa della vita sedentaria

Salute : Demenza senile e deficit cognitivi con scarsa igiene orale : Più si cresce e meno si curano i denti. L’Italia risulta al terzultimo posto per le cure odontoiatriche: va dal dentista il 45,8% della popolazione sopra i 15 anni contro una media europea del 60,1%. La percentuale scende all’aumentare dell’età: 36,1% per gli over 65, 29,2% per gli ‘over 75’. Un fenomeno che mette a rischio la Salute. Esiste infatti una forte associazione tra perdita dei denti, scarsa Salute orale e ...

In Italia sono in aumento i casi di ictus e di Demenza senile. Cosa sapere : A preoccupare, peroò, sono anche le demenze: queste, nel 2050, supereranno i 130 milioni di casi al mondo. In Italia ne è affetto un over 80enne su 4, per un totale di circa 1 milione e 200 mila casi,...

Di Pietro : non voto Berlusconi - non soffro la Demenza senile : ANTONIO DI Pietro: “Berlusconi? NON LO VOTERO’, NON soffro DI demenza senile. IMPRESENTABILI? LA MAFIA E’ NELLE ISTITUZIONI DAL DOPOGUERRA. INCHIESTA FANPAGE? BISOGNA DISTINGUERE TRA... L'articolo Di Pietro: non voto Berlusconi, non soffro la demenza senile su Roma Daily News.