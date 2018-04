Deborah Xhako a The Voice alla conquista della finale del talent

The Voice of Italy 2018 : Grande successo per Deborah Xhako! : Grande successo giovedì 12 Aprile per la nettunese Deborah Xhako nel talent “The Voice of Italy ”, in onda su RaiDue, giunto alla sua quinta edizione. L’Associazione Occhio dell’Arte ha ospitato questa artista in vari eventi dello scorso anno. Deborah Xhako, cantautrice nata a Roma nel 1998 da genitori albanesi, ha vissuto i primi anni a […]

Deborah Xhako canta River alle Blind Auditions - dall’Albania per inseguire il sogno della musica (video) : Deborah Xhako canta River a The Voice Of Italy: giovedì 12 aprile è andato in onda su Rai Due il quarto appuntamento con le Blind Auditions. Ventenne dalla provincia di Roma ha portato River sul palco di The Voice Of Italy: con la sua esibizione, ha conquistato la fiducia e i complimenti di tutti i coach del talent show! Ai microfoni di The Voice, Deborah si presenta come una ragazza appassionata, che dopo gli studi al liceo si è presa ...