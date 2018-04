Davvero al mondo si beve più prosecco che champagne?

“Stavolta è morto Davvero”. Lutto nel mondo della tv. Già qualche tempo fa - per errore - era stata annunciata la sua scomparsa - ma ora a darne la conferma è la sua (numerosa) famiglia. Una notizia che rattrista moltissimo : Dopo una serie di attacchi di cuore che lo hanno costretto a vivere per diverso tempo su una sedia a rotelle, è morto. A dare la triste notizia della inaspettata scomparsa dell’attore venuto a mancare all’età di 89 anni, è la sua famiglia. Il noto attore Bill Maynard, famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo d Claude Jeremiah Greengrass nel popolare show tra il 1992 e il 2000, se ne è andato. L’attore aveva anche lavorato in famosi show ...

“Trovato il suo corpo”. Il giallo che ha scosso Hollywood - l’orribile fine di una ragazza bella e talentuosa che sognava di sfondare nel mondo dello spettacolo. Cosa le è successo Davvero : Un caso che ha scioccato il mondo dello spettacolo e che sta tenendo banco su tutte le principali testate americane, la morte misteriosa di una ragazza che aveva lasciato la sua patria per andare a inseguire il suo sogno, diventare una star di Hollywood, e che invece era di colpo sparita nel nulla lo scorso febbraio. Ora, ecco arrivare la drammatica notizia del ritrovamento del corpo di Adea Shabani, giovane 25enne di origini macedoni che ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo Davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

“Altezza al quadrato per 18’’. Il Cinderella Weight Challenge fa paura. È l’ultima folle tendenza che ha contagiato le ragazzine di mezzo mondo. Sì - ha a che fare con la principessa Disney ed è Davvero spaventosa. Va fermata : La nuova moda che sta conquistando le teenager e che dilaga sui social è molto ma molto preoccupante. Si chiama “Cinderella Weight Challenge” ed è una cosa agghiacciante. Come recita il titolo stesso, la “moda” in questione ha preso spunto dalla principessa Disney Cenerentola che ha un vitino di vespa (abbastanza irreale). In pratica le ragazze seguono diete folli per diventare magre come Cenerentola. La “Cinderella Weight Challenge” usa ...

“Mio padre è morto”. Lutto nel mondo del cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita Davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

“Mi è uscito un uovo dal sedere”. Il paziente sconvolge i medici raccontando la sua incredibile storia e mostrando anche le prove dell’accaduto. Il ricovero d’urgenza - le analisi - i tentavi di spiegare l’inspiegabile. Una caso Davvero unico al mondo : La favola della gallina dalle uova d’oro la conosciamo più o meno tutti, anche se magari non troppo nel dettaglio. Quello che forse molti di noi ignorano è che esiste un ragazzo di 14 anni che sostiene di deporre sfere bianche proprio come fosse un uccello domestico. Che ci crediate o meno, questa è la versione che il diretto interessato ha fornito ai medici, sostenendo di aver scoperto per la prima volta questa incredibile anomalia ...

“Vergognati - sei un mostro”. Il gesto choc nell’aula di tribunale : prima l’arresto per quel reato terribile - una storia da film horror. Poi quel particolare - sotto gli occhi di tutti - che ha sdegnato il mondo. Un caso Davvero agghiacciante - follia senza fine : Un siparietto davvero agghiacciante quella andato in scena subito dopo l’arresto di una giovane che aveva fatto il giro del web con il suo caso di folle violenza. A far discutere i social in queste ore è la storia di Jasmine Cochran, teppista fermata nel Regno Unito a soli 19 anni e sbattuta in carcere con delle accuse molto gravi: armata di coltello, avrebbe prima minacciato pesantemente e poi aggredito fisicamente una donna ...