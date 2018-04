Dati online | Google sa che non sei più vergine e magari tua mamma no L’inchiesta su

Innamorarsi online : le coppie nate grazie alle app di Dating : Credits foto: Adobe Stock «E voi, dove vi siete conosciuti?». «Tramite un’app di dating online”». Tra qualche anno, dialoghi come questi saranno la normalità. Sì, perché oggigiorno le chat virtuali sono un luogo d’incontro di pari dignità rispetto a quelli più canonici, come un ristorante o la casa di amici comuni. Piacersi e agganciarsi tramite un’app non è più attività riservata solo alle persone più impacciate dal vivo, ...

Salute : 26 mila “bancomat” salva cuore - Dati e esami online con un click : Un passaporto per la Salute del cuore con esami e screening in un’unica banca dati accessibile con un bancomat. È il ‘Bancomheart’ promosso dal Progetto del cuore ideato dalla Fondazione per il tuo cuore-Hcf Onlus dell’Associazione nazionale cardiologi ospedalieri (Anmco), che a marzo 2018 ha distribuito 26 mila ‘bancomat’ del cuore nelle 72 Cardiologie ospedaliere sul territorio italiano. La card permette di ...

Siete pronti? Questi sono i vostri Dati che i giornali online vendono sul mercato digitale : Seppur con le dovute differenze, si può concludere che il mondo delle inserzioni pubblicitarie tramite la condivisione di dati a terze parti , i brokers, ha dimensioni non solo non trascurabili, ma ...

Quanti abruzzesi comprano online? I Dati di Confartigianato : "Lo sviluppo dell'economia digitale " rileva Confartigianato Abruzzo " sta portando alla crescita di forme di economia collaborativa, la cosiddetta sharing economy, riferite a modelli imprenditoriali ...

Concorso Notai 2018/ Risultati prove scritte : online lista candiDati ammessi alle prove orali : Concorso Notai 2018, Risultati prove scritte: online lista candidati ammessi alle prove orali per quello da 500 posti. Pubblicato diario scritti di quello che ne mette 300 a disposizione(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:42:00 GMT)

Osservatorio partite Iva - Online i Dati di dicembre 2017 e quelli complessivi annuali per il 2017 : Comunicato Stampa N° 28 del 12/02/2018 Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA aggiornati al mese di dicembre 2017 ed i dati ...

M5S : presto online tutti Dati rimborsi - chi non ha versato è fuori (2) : (AdnKronos) – Sono ore di fibrillazione all’interno del Movimento, mentre si aspetta il verdetto dei probiviri su Andrea Cecconi e Carlo Martelli, i due parlamentari ‘pizzicati’ dalle Iene. Anche se, viene spiegato, sulla loro sorte all’interno del Movimento non c’è alcun dubbio: verranno espulsi come richiesto dal capo politico del M5S, Luigi Di Maio. Intanto però c’è preoccupazione per gli altri ...

Elezioni 2018 - il Viminale pubblica online tutti i 12.428 candiDati : In totale 12.428 candidature per 630 seggi alla Camera e 315 al Senato. Ed è tutto on line, sul sito 'Elezioni trasparenti' del Viminale che ha appena pubblicato tutti i candidati alle Elezioni ...

Dating online - l'app che ti dà il voto con stelle e recensioni : L’applicazione per iOS Do I Date permette di votare e recensire le persone conosciute sulle app di appuntamenti come Tinder. Le review sono anonime e, se...

Attacco hacker : online i Dati di Casaleggio : "Scusate per il ritardo, ecco i mandanti. Lunga vita a Rousseau". L'hacker Rogue0 che è riuscito a violare il sistema operativo del Movimento 5 stelle , è tornato a farsi vivo e nella notte ha ...

Hacker di nuovo in azione : diffusi online i Dati di Casaleggio : "Scusate per il ritardo, ecco i mandanti. Lunga vita a Rousseau". L'Hacker Rogue0, che è riuscito a violare il sistema operativo del Movimento 5 stelle, è tornato a farsi vivo e nella notte ha pubblicato su Twitter i dati personali di Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento. Numeri di telefono, mail, codice fiscale, indirizzi riservati.È proprio il caso di dire che l'ombra degli Hacker si sta allungando sulle ...

Gli hacker di AnonPlus attaccano il Pd di Firenze : online anche Dati di Matteo Renzi e Dario Nardella : Sulla Rete la lista completa degli iscritti al partito con nomi, cognomi, indirizzi e altri dati. Del segretario dem è presente il numero con il quale si poteva contattare la segreteria quando era sindaco di Firenze. La rivendicazione su Twitter

Hacker AnonPlus attaccano il Pd di Firenze - online anche Dati di Matteo Renzi : Sulla Rete la lista completa degli iscritti al partito con nomi, cognomi, indirizzi e altri dati. La rivendicazione su Twitter: tra gli hashtag #staisereno, #hacked e #AnonPlus

Gli hacker attaccano il Pd di Firenze : online anche i Dati di Matteo Renzi : Nel giorno in cui è stato individuato e indagato il cyberpirata che ha "bucato" Rousseau, il sistema operativo del Movimento Cinque Stelle, gli hacker del gruppo AnonPlus hanno annunciato su Twitter di aver messo a segno un colpo contro il Partito democratico di Firenze."Lista completa degli iscritti al #pd di Firenze nomi cognomi telefono indirizzo http://www.partitodemocratico.fi.it/ #Hacked @pdnetwork @MatteoRenzi ...