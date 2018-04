Daspo per 2 tifosi Lazio e 2 Roma : ANSA, - Roma, 14 APR - Il Questore di Roma Guido Marino, al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti della Divisione della Polizia Anticrimine, ha emesso 4 provvedimenti di Daspo a carico di ...

Importunava passanti in stazione - riceve Daspo urbano per 6 mesi : L’uomo chiedeva insistentemente soldi ai viaggiatori e in base alle norme volute dal Ministro Minniti sarà bandito dalla stazione del capoluogo piemontese

Daspo urbano - cos'è? Il primo a Torino per un 44enne/ Provvedimento introdotto dal Ministro Minniti un anno fa : Daspo urbano, cos'è? Il primo a Torino: 6 mesi di interdizione per un 44enne che importunava i passeggeri. Il malvivente chiedeva denaro e insultava i viaggiatori di Porta Nuova(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Daspo urbano - cos'è? Il primo a Torino/ 6 mesi di interdizione per un 44enne che importunava i passeggeri : Daspo urbano, cos'è? Il primo a Torino: 6 mesi di interdizione per un 44enne che importunava i passeggeri. Il malvivente chiedeva denaro e insultava i viaggiatori di Porta Nuova(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Volley - Daspo per 8 tifosi di Perugia : striscione contro Recep Erdogan - definito “terrorista” : Daspo per otto tifosi della Sir Safety Perugia: otto anni e mezzo complessivi per aver esposto una striscione contro Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia, nel corso della sfida all’Halkbank Ankara valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Il gruppo di sostenitori dei Block Devils ha definito il Presidente un “terrorista”. La Questura di Perugia ha dunque disposto il ...

Uscito dal coma - per Luca Fanesi la beffa : “La polizia mi ha picchiato poi dato il Daspo” : Il tifoso della Samb, che sarebbe stato picchiato dalla polizia e ridotto per mesi in fin di vita, nei giorni scorsi ha ricevuto un Daspo, divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive.Continua a leggere

Venezia : linea dura questore per sicurezza negli stati - Daspo a carico tifosi mestrini : Il questore di Venezia Vito gagliardi oggi ha emesso 2 D.A.SPO, per la durata di 2 anni ciascuno, nei confronti di due mestrini, che si sono resi responsabili di condotte antisportive durante la partita di calcio Mestre- Fermana, disputatasi a Portogruaro il 27 gennaio scorso. Gli episodi avvenuti nelle fasi di deflusso delle tifoserie dallo stadio in occasione della partita avevano già condotto all’irrogazione di 17 D.A.SPO, per durate ...

Venezia : linea dura questore per sicurezza negli stati - Daspo a carico tifosi mestrini (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Uno di loro, in particolare, è stato individuato come facente parte di un gruppetto di tifosi che aveva effettivamente raggiunto il settore ospiti per lanciare invettive contro di loro, mentre un secondo è stato raggiunto da D.A.SPO perché appena dopo l’uscita dallo stadi

Alassio - bivacchi alla stazione ferroviaria : Daspo urbano per dieci persone : E' stato posto in essere nella giornata di oggi un pattuglione coordinato tra polizia locale e polizia ferroviaria di Alassio volto a prevenire e contrastare la microcriminalità, ma anche i bivacchi ...

Samb - scontri a Vicenza. 30 Daspo in arrivo. La beffa : uno è per Luca Fanesi : Ascoli, 27 mazro 2018 - Ben trenta tifosi della Samb rischiano il Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che può andare da uno a cinque anni e prevedere anche l'obbligo di firma ...

Daspo per un tifoso quindicenne dello Spezia : ha acceso una torcia allo stadio : Modena, 26 marzo 2018 - Daspo di un anno per un un quindicenne tifoso dello Spezia Calcio. A decidere il provvedimento per il minore è stata la questura di Modena, che chiude così le porte per il ...

Vercelli - il questore firma Daspo per tre ultrà dell'Entella : Vercelli - Il questore di Vercelli , Rosanna Lavezzaro, ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive a tre ultrà dell'Entella Chiavari per alcuni episodi avvenuti durante la partita ...

Serie B : tafferugli durante Foggia-Pescara - Daspo per 13 tifosi : Tredici provvedimenti di daspo fra i due e gli otto anni sono stati emessi dalla Questura di Foggia nei confronti di altrettanti tifosi del Foggia e del Pescara dopo i tafferugli avvenuti prima della partita fra le due squadre di Calcio lo scorso 20 gennaio. In particolare i provvedimenti amministrativi che inibiranno l’accesso agli stadi hanno riguardato 8 tifosi del Foggia e 5 del Pescara. Ai responsabili delle condotte piu’ ...

«No al Daspo sportivo in caso di violenza per manifestazioni politiche» : Genova - «No al Daspo sportivo per le violenze durante le manifestazioni politiche»: lo ha stabilito il Tar della Liguria annullando le misure disposte dalla Questura di Genova nei confronti di due ...