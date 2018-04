Dal porto a Mondello roghi di cassonetti della spazzatura a Palermo

Ostuni punta su Investment - il progetto di innovazione dei servizi elettronici per potenziare l'economia turistica e il trasporto pubblico multimoDale : ... Investment / Interreg V " A / 2014 " 2020, finanziato dalla Comunità europea e rivolto al potenziamento e all'innovazione dei servizi elettronici per il consolidamento dell'economia turistica e del ...

Il blitz del padre di Alfie "Ti porto via Dall'ospeDale" : Thomas Evans sta provando a portare via suo figlio Alfie dell'Alder Day Hospital di Liverpool. Il 'blitz' ha avuto inizio ormai qualche ora fa. Come i lettori ricorderanno, Alfie Evans è un bambino di ...

Hanna - l'amica di Wojtyla che portò il Vangelo negli ospeDali comunisti : ... instancabile lavoratrice, a cui va il merito di aver trasformato la cura dei malati in Polonia e, indirettamente, nel mondo, realizzando la prima rete di assistenza domiciliare e di hospice per chi ...

MotoGp - Vito Ippolito : «Rossi e Marquez a rapporto anche Dalla FIM» : Devono capire che devono collaborare per mantenere le cose nel normale corso della passione per lo sport. Sappiamo tutti dell'enorme talento di Marc Marquez, il potenziale che ha per vincere ...

«Hello Goodbye» - la tv verità passa anche Dall'aeroporto : Giovanni Terzi Una bella ragazza aspetta il ritorno del fidanzato dopo venti giorni di lontananza forzata. Intanto, mentre un giovane africano, assieme ad un gruppo di medici di una missione ...

Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo : “Il mio rapporto con Carlotta” : Maurizio Costanzo Show: Rita Dalla Chiesa svela il suo rapporto con Carlotta Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show è stata interpellata dal conduttore riguardo alla prima notte in seguito alla morte di Fabrizio Frizzi. Maurizio ha infatti svelato che poche ore dopo il tragico evento lui e Rita si erano sentiti e la bionda conduttrice gli aveva svelato che non riusciva a dormire, ma voleva tenersi tutto dentro. Costanzo quindi gli ha ...

Telepass diventa europeo - Dall’Italia a Francia - Spagna e Portogallo : Il Telepass diventa europeo. Il sistema di transito e pagamento delle autostrade senza fare la fila ai caselli si allarga ad altri tre Paesi oltre all’Italia: Francia, Spagna e Portogallo. Potenzialmente, insomma, con lo scatolotto si potrà arrivare da Palermo a Oporto senza mai mettere mano al portafoglio, ma addebitando i pedaggi sul proprio conto in banca. Con lo stesso dispositivo, oltre al pedaggio, si potrà pagare anche il parcheggio nelle ...

Violenza sessuale - due ragazze aggredite fuori Dalla discoteca a Porto Recanati : Porto Recanati, 5 aprile 2018 - Doveva essere una serata spensierata in discoteca, invece si è trasformata in una notte da incubo, in cui sono state aggredite dal branco e hanno subito Violenza ...

Prime anticipazioni su Stranger Things 3 - Dal ritorno del Mind Flayer al rapporto tra Eleven e Hopper : L'arrivo su Netflix di Stranger Things 3 è ancora molto lontano, ma questo non significa che non possano già esserci alcuni piccoli dettagli su quello che vedremo nei nuovi episodi della serie: grazie alla consueta rubrica di spoiler pubblicata sul portale TVLine dal suo guru Michael Ausiello, infatti, arrivano le Prime anticipazioni sul futuro dei ragazzi di Hawkins. In risposta alle domande di due fan che chiedevano notizie sulla terza ...

Dal Portogallo : 'Battaglia piace alla Roma' : ROMA - Nonostante una stagione che vede la Roma ancora in corsa per la Champions e per le zone illustri della classifica, il ds giallorosso Monchi prosegue la sua caccia a giovani talenti da inserire ...

La Juventus più vicina a Dalot : il Porto prova a blindarlo : TORINO - La Juventus era da tempo segnalata nei radar del Porto . L'obiettivo di calciomercato è nella lista dei 9 giocatori in scadenza nel 2019 con i Dragao. Parliamo di Diogo Dalot , esterno 19enne ...

Livorno - Dal 2010 almeno 7 morti in porto. Sindacati : “Priorità a produttività - meno sicurezza”. Nel mirino Jobs Act e appalti : Sciopero di 8 ore e fiaccolata per le strade del centro perché non si muoia più di lavoro: a seguito della morte di due operai in porto a Livorno, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil lanciano la mobilitazione. Dal 2010 a oggi si contano infatti almeno sette morti all’interno dello scalo labronico: secondo una stima de Il Tirreno, sarebbero una ventina negli ultimi 30 anni tra banchine portuali, depositi del retroporto, ...