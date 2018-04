Da Laura Boldrini al "piano Kalergi" : così i populismi hanno conquistato la Rete : Agli strumenti e ai terreni di lotta politica tradizionali negli ultimi anni si sono affiancati sempre di più articolate piattaforme di partecipazione online, ma anche social media, o addirittura meme, con tanto di ragionamenti sui significati più o meno reconditi di Pepe The Frog, il personaggio-rana divenuto virale Oltreoceano. Il desiderio di protagonismo dal basso, i movimenti cresciuti attraverso la mobilitazione offline e ...

Molestie - Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York : Molestie, Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York L’attrice e Laura Boldrini protagoniste di un panel sull’Italia accolte dalle protagoniste del movimento #MeToo Continua a leggere

Asia Argento con Laura Boldrini : «Donne - uniamoci contro gli abusi» : Il Women in the World Summit che per tre giorni, dal 13 al 15 aprile, si tiene al David H. Koch Theater al Lincoln Center di New York, quest’anno si è aperto con la voce di Ambra Battilana Gutierrez. A luci ancora spente, con il palco ancora vuoto, sono le sue parole che risuonano nel teatro. Non è una performance, non è finzione. Sono le parole registrate durante un’operazione condotta dall’FBI nel 2015, dopo che Ambra ...

Laura Boldrini - Luciana Littizzetto e Roberto Saviano : pagliacciata su Instagram. Le foto sui social : L'ultimo capitolo su cui si scontra l'opinione pubblica è l'utilizzo di armi chimiche da parte di Bashar al-Assad sui civili siriani . Alcune figure dello spettacolo e della politica italiana si sono schierate contro la barbarie dei gas in Siria pubblicando sui social una foto che copre il naso e la bocca . Tra coloro che hanno emulato il gesto di Muhammad Najem, ragazzo ...

Asia Argento e Laura Boldrini insieme : l'attrice scende in campo - cosa fanno insieme : Asia Argento si butta in politica. E ovviamente non poteva stare con altri se non Laura Boldrini. 'In Italia ci hanno elette nemiche #1 perché dalla parte delle donne, della pace, la verità, le minoranze e gli immigrati', ...

Liberi e uguali - Sondaggio Index research : Laura Boldrini e compagni fuori dal Parlamento : Se si votasse oggi Forza Italia perderebbe tre punti percentuali passando dal 14 all'11 per cento mentre i due partiti premiati alle elezioni del 4 marzo guadagnerebbero consensi . Il Movimento 5 ...

Casellati vs Boldrini? Una panzana - neanche Laura si faceva chiamare ‘presidentessa’ : La notizia che Maria Elisabetta Alberti Casellati, neoeletta presidente del Senato, si sia rifiutata di essere chiamata “presidentessa” prendendo così le distanze da Laura Boldrini, ex presidente della Camera, è una panzana, una fake news: Laura Boldrini non ha mai voluto essere chiamata “presidentessa” bensì “la presidente”. Se diamo un’occhiata alle testate che hanno distorto la realtà dei fatti pur di dileggiare Boldrini e l’importanza ...

Laura Boldrini - ecco la sinistra suicida : riparte dallo Ius soli : Scendere nei campi fangosi della serie B dopo avere giocato in Champions, prendere atto dell' asfaltatrice che il 4 marzo ti è passata sopra, mentre centrodestra e grillini meditano di fare un governo ...

Vittorio Feltri : 'Laura Boldrini e Pietro Grasso non erano figure di garanzia' : 'Sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini cercano di darsi un contegno tale da suscitare la fiducia di chi temeva fossero due pazzi che andavano ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno'. ...

La Casellati polverizza Laura Boldrini : 'Presidentessa? Per favore...' : 'Preferisco presidente'. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna ad essere eletta presidente del Senato, ha risposto ai cronisti che le hanno chiesto se preferisca essere chiamata '...

Matteo Salvini e il tweet al veleno contro Laura Boldrini : 'Bye bye' : 'Bye bye', con il volto dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini in primo piano. È il tweet provocatorio di Matteo Salvini nel giorno delle votazioni a Camera e Senato. Nonostante non ci sia ...

Laura Boldrini - l'idea folle di un nuovo partito : vuole allearsi con il Pd : Il risultato elettorale di LeU 'è stata una frustata, avevamo fatto tanto. Che cosa non ha funzionato? Abbiamo avuto poco tempo, poche risorse, poi abbiamo avuto il deficit più grande: è che non ...

Laura Boldrini - oggi è l'ultimo giorno da presidente : "C'è malinconia - ho lasciato il mio ufficio" : Ultimo giorno da presidente della Camera per Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali, che ha parlato del malinconico addio alla sua carica ai microfoni di

Laura Boldrini lascia la Camera : 'Spartire le poltrone è da Prima Repubblica' ma a lei fu data così : L'accordo sulle presidenze delle Camere fra M5S-centrodestra alla Boldrini ricorda 'la Prima Repubblica'. La presidente della Camera, Laura Boldrini, sta per lasciare l'incarico e a margine di un ...