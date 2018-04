ideegreen

: Cuccioli di pastore tedesco: la mia esperienza: Cuccioli di pastore tedesco: la mia esperienza – Quando… - naturaeambiente : Cuccioli di pastore tedesco: la mia esperienza: Cuccioli di pastore tedesco: la mia esperienza – Quando… - hypnotirwin : Un amico di mio padre che ha un allevamento vuole regalargli un cucciolo di pastore tedesco ma papà continua a rifi… - ClixSensei : RT @annuncianimalit: Parma: CUCCIOLI PASTORE DEL CAUCASO-APPENNINO: #regalo #cuccioli #cani #parma Vai all'annuncio… -

(Di sabato 14 aprile 2018)di: la mia– Quando ho deciso di recarmi ad Alvignano, un paesino poco distante da Caserta, non immaginavo la sorpresa che avrei provato nell’arrivare in un luogo del genere. Appena lasciata l’autostrada mi ritrovo immerso nel verde dei monti Trebulani, in un paesino arroccato in collina, poche case e tanto verde. Ho quasi la sensazione di essere in una cittadina del Nord Italia, al confine con la Svizzera. Con lo sguardo rapito dai colori della natura chiedo agli abitanti del posto di indicarmi la strada per raggiungere l’Allevamento di Pastori Tedeschi di Casa Falcone, meta del mio viaggio. (altro…)di: la miaIdee Green.