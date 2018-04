Cresce l' occupazione in Bergamasca Su L' Eco tutti i numeri delle assunzioni

Bce : minute - Cresce preoccupazione per guerra dazi e tasso di cambio euro : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 12 apr - cresce in seno alla Bce la preoccupazione per le conseguenze di un possibile conflitto commerciale su larga scala capace di coinvolgere le maggiori ...

“Sta male”. Isola - un altro naufrago se ne va. Doveva essere un abbandono momentaneo - (per “approfonditi controlli medici”) ma ancora non si parla di un suo rientro. È grave? La preoccupazione dei vip Cresce di ora in ora : Mai edizione de L’Isola dei famosi fu più complicata di questa tredicesima. A pochi giorni dalla fine del reality ne continuano a succedere di tutti i colori. Dopo il canna-gate, le mille polemiche, le discussioni feroci, le botte (presunte) tra i naufraghi, gli abbandoni dell’ultimo minuto, i presunti favoreggiamenti della produzione dell’Isola, gli attacchi di Striscia la notizia, persino un omicidio nell’albergo dove alloggia Stefano De ...

Cala la disoccupazione a febbraio - tornano a Crescere i posti stabili : MILANO - Torna a scendere la disoccupazione a febbraio, passando al 10,9% dall'11,1% del mese precedente. È quanto rileva l'Istat spiegando che il tasso risulta pari a quello già registrato a dicembre,...

Lavoro : Cresce l'occupazione ma non tiene il passo del PIL. Boom di contratti a termine : 20 marzo 2018 - , Teleborsa, Sono ancora dati in chiaroscuro quelli che fanno il punto sul mondo del Lavoro in Italia . Buone notizie per l'economia italiana, mentre il Lavoro, in lieve crescita, rincorre a fatica il Pil , senza ancora riuscire a tenere il passo. Boom , DI CUI C'E' POCO DA VANTARSI, DEI contratti A termine Come sempre, il ...

Lavoro - l'occupazione continua a Crescere ma meno del PIL : Teleborsa, - Il mercato del Lavoro in Italia mostra un trend in miglioramento anche se ad un passo più lento rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'ultima indagine trimestrale dell' Istat sull'...

Lavoro e dati Istat : Cresce l'occupazione - ma i disoccupati sono ancora troppi Video : I dati rilevati dall'#Istat in merito al Lavoro in Italia fotografano una situazione in miglioramento, ma non per questo esente da contraddizioni [Video]. Se il quadro generale vede infatti un il calo dei disoccupati e dei cosiddetti inattivi, dall'altro lato il Paese resta comunque tra i primi tre dell'Unione europea per numero di persone senza Lavoro. Mentre a livello territoriale si verificano differenze molto marcate tra il nord ed il sud ...

Donne - occupazione boom : 40 - 3% Ma quasi tutti contratti a tempoE la disoccupazione torna a Crescere : La disoccupazione a gennaio risale all'11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre). E' quanto rileva l'Istat. La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere a gennaio (+2,3%, +64mila) dopo cinque mesi consecutivi di calo Segui su affaritaliani.it

Juventus - Cresce la preoccupazione per Bernardeschi : La Juventus aspetta ancora Federico Bernardeschi, che però sembra sempre più lontano da un rapido recupero dai suoi problemi al ginocchio sinistro. Sin dal giorno successivo al derby di Torino è ...