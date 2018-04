Così El Chapo è finito nella rete

vanityfair

(Di sabato 14 aprile 2018) Compici le anatre, Elcadde. Braccato dalla solitudine, tradito dalla vanità. «Quando ero ragazzo andavo a caccia di anatre con mio padre, a Pattonville, nel Kankas, dove sono cresciuto. Erano anni che gli stavamo addosso e un giorno mi ricordai la lezione di mio padre: se vai a caccia di anatre devi stare sulla X. La X è il punto in cui le anatre vanno a nutrirsi o a riposare. Colera lo stesso, io e quelli della task force chiamammo quella X la Duck Dynasty». Andrew Hogan è l’ex agente speciale della DEA, l’agenzia antidroga americana, che il 22 febbraio del 2014 ha catturato il narcotrafficante più pericoloso del mondo, Joaquìn Guzman Loera detto El, cioè il «Piccoletto», il «Tappo», boss del cartello di Sinaloa, bollato come Nemico Pubblico Numero Uno degli Stati Uniti. Da allora Hogan vive con la moglie e i figli in un località segreta. Con lo scrittore ...