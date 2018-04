Cos’è realmente la cosiddetta “acquolina in bocca”

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) A tutti noi, almeno una volta nella vita, è capitato di aver laacquolina in bocca. Ma di cosa si tratta? Essa non è altro che l’ipersalivazione che si forma nel cavo orale di fronte ad una pietanza dal profumo e/o dall’aspetto invitante. E’ un incremento della produzione di saliva dovuto alla vista, all’odore o anche solo al pensiero di un alimento o di una bevanda che si desidera mangiare. Quando ci alimentiamo, le terminazioni nervose della lingua vengono stimolate e inviano segnali ad altre terminazioni nervose, i centri del gusto situati nel cervello. Questi segnali, portano il messaggio “dolce”, “amaro”, “salato”, “acido” percepito dalle papille gustative ed una volta arrivato alle terminazioni nervose nel cervello questo risponde mettendo in azione le ghiandole produttrici di saliva, cosicché il cibo introdotto in bocca possa iniziare ad essere ...