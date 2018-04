Cosa insegna la storia di Milo? Come evitare il sequestro del vostro cane

Cosa ci insegna la vittoria della Roma sul Barcellona? : Di Cosa è frutto la vittoria della Roma contro il Barcellona? Cosa può significare al di là del risultato e dell’obiettivo raggiunto? Perché se nessuno parla d’altro, i giornali, i telegiornali, gli artisti, i social network, i tifosi delle altre squadre, un fatto come quello accaduto ieri sera all’Olimpico non può non avere proiezioni concrete nella vita quotidiana di tutti quanti. É assolutamente logico, quasi un presupposto ...

Infarto a 50 anni/ Il cardiologo : ecco Cosa insegna ciò che è successo a Claudio Amendola : Infarto a 50 anni, abbiamo contattato in esclusiva responsabile Centro delle Cardiopatie congenite dell'Iclas Adriano Cipriani per parlare degli effetti di quanto accaduto a(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:55:00 GMT)

Terrorismo e black out sulle notizie. Cosa può insegnare il caso Br : Nella rubrica del 17 marzo Aldo Grasso stigmatizzando, più che giustamente, le recenti esibizioni senza pudore degli ex Br che concorsero a rapire e a uccidere Moro e la sua scorta, cita, alla fine, Marshall McLuhan e il suo invito di allora al silenzio sulle gesta terroristiche. È una tesi che a me è sempre parsa discutibile. Tanto più negli anni del Terrorismo nostrano.Ma come andarono le cose allora in Italia? ...

Che Cosa hanno da insegnare la morte e i funerali di Fabrizio Frizzi : Un lutto commosso, trasversale e sincero. Profondamente sincero, come non se ne vedevano in Italia da un po’. Un vero e proprio cordoglio nazionale e collettivo, in questo cinico e bizzarro Paese, ha unito mondo televisivo, pubblico e social network, accompagnando la morte e l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi con dolore autentico. Le lacrime degli amici e dei colleghi (delle quali nessuno stavolta ha osato dubitare). Le persone in ...

Un’app sulle mucche ci insegna qualCosa su come funziona Facebook : Uno sviluppatore ha raccontato sull'Atlantic quanto fosse facile ottenere dati sugli utenti, anche con la più innocente e semplice delle applicazioni The post Un’app sulle mucche ci insegna qualcosa su come funziona Facebook appeared first on Il Post.

Genitore rom picchia il prof del figlio/ Video - “I problemi si risolvono così - gli ho insegnato qualCosa” : Genitore rom picchia il prof del figlio: Schembri a Le Iene intervista il padre e l'insegnante del ragazzino, ecco le due versioni differenti e le parole della famiglia.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Buona Scuola - Cosa c’è e Cosa no nel contratto degli insegnanti : Il nuovo contratto degli insegnanti prevede un aumento salario medio di 85 euro al mese, che non basta a colmare il divario con i paesi europei. Ma quello che manca davvero è un sistema coerente di valutazione e formazione in servizio dei docenti. di Tortuga (Fonte: lavoce.info) Dopo nove anni e diciannove giorni i circa 730mila insegnanti della Scuola italiana hanno un nuovo contratto. Il testo è molto più lungo e articolato rispetto all’ultimo ...