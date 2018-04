Cosa ha portato all’attacco alla Siria e cosa succede adesso

Strage di Latina : “Antonietta si è risvegliata”. Come sta e Cosa sa della tragedia che ha portato all’uccisione delle sue due bambine per mano di suo “marito”. I dettagli di una vicenda che ancora sciocca tutti : Strage di Latina , Antonietta Gargiulo si è risvegliata, almeno stando a quanto scritto da Tgcom24. La madre di Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso nella folle tragedia che ha sciocca to tutta l’Italia, è ancora ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, ma avrebbe ripreso conoscenza. Non è chiaro se i famigliari l’abbiano già informata di quanto accaduto alle figlie, uccise a colpi di pistola dall’ex ...

“Ecco la decisione”. Sanremo - Cosa succederà a Ermal Meta e Fabrizio Moro : l’attesissimo verdetto dopo le accuse di plagio per il brano portato al Festival. La reazione dei fan : Niente eliminazione per una delle coppie favorite, stando alle quote fornite al momento dai bookmaker, per la vittoria finale del Festival di Sanremo numero 68. A preoccupare gli spettatori, subito dopo la conclusione della prima puntata, era stata infatti la notizia di una possibile esclusione dalla kermesse musicale più famosa d’Italia di Ermal Meta e Fabrizio Moro, che si sono presentati in gara all’Ariston insieme cantato ...