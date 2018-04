Controlli anti prostituzione sul litorale massese

Medici specializzandi - vaccini gratis e Controlli - ecco il piano anti morbillo della Regione : L'articolo Medici specializzandi, vaccini gratis e controlli, ecco il piano anti morbillo della Regione sembra essere il primo su BlogSicilia Quotidiano di cronaca, politica e costume . Source: ...

Milano - blitz nel "fortino della droga" di via Cavezzali : sgomberato il residence. Controlli antiterrorismo negativi : Uno spiegamento di 700 uomini, 180 appartamenti controllati e 70 persone accompagnate in questura. blitz all'alba nel residence di via Cavezzali 11, a Milano, un palazzo di 8 piani nei pressi di via Padova ritenuto il "fortino della droga" e più volte al centro di fenomeni di microcriminalità. Lo sgombero è iniziato intorno alle 6 di questa mattina: polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco hanno

Bardonecchia - Procura apre fascicolo/ Francia sospende i Controlli sui migranti : presto incontreremo l'Italia : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.

Bardonecchia - la Francia sospende i Controlli sui migranti in Italia : Il ministro transalpino: "Andrò in Italia, se serve rivedremo il nostro accordo". La Procura di Torino apre un fasciolo, per ora a carico di ignoti.

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Come dico da sempre – ha sottolineato Zaia – la qualità delle case di riposo e delle geriatrie e pediatrie negli ospedali è una priorità sulla quale non ammettiamo cedimenti. Anche le poche strutture risultate 'negative' – ha tenuto a precisare – in molte parti d'Italia

Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – Sono confortanti gli esiti di un vero e proprio 'blitz" a sorpresa per valutare la qualità complessiva dell'assistenza agli anziani, sia dal punto di vista ambientale che personale, che, nella giornata di ieri, ha visto commissioni tecniche di tutte le Ulss del Veneto presentarsi senza preavviso in 34 case di riposo della Regione e redigere un primo rapporto su quanto rilevato, cui seguirà

Controlli nelle stazioni Borseggiatori - latitanti e pusher : 4 arresti e 1 denuncia

Roma : Controlli serrati dei vigili a piazza Vittorio. Tanti documenti irregolari : Roma – grande lavoro per i vigili impegnati questa mattina a piazza Vittorio Roma – Questa mattina la Polizia locale di Roma Capitale ha trovato...

Palermo, 24 mar. (AdnKronos) – sanzioni per oltre 66 mila euro e 8 datori di lavoro denunciati. E' questo il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai Carabinieri di Palermo presso entri, associazioni e cooperative sociali che gestiscono i centri di prima accoglienza per cittadini extracomunitari. I controlli sono stati eseguiti nelle province di Messina, Trapani e Ragusa Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Palermo

Controlli antidoping a sorpresa per l'Argentina a Manchester : ROMA - Controllo antidoping a sorpresa questa mattina per la nazionale argentina che domani sera, a Manchester , affronterà l' Italia in una partita amichevole. Inviati della Fifa si sono presentati

Mondovì e Ceva : Controlli in ospedale alle badanti "evasori totali" : Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondovì, nel corso di una mirata attività di controllo economico del territorio, hanno avviato numerosi controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del

Roma. Controlli antiborseggio : arrestate 12 persone : I Controlli antiborseggio da parte dei Carabinieri Comando Provinciale di Roma lungo le vie dello shopping, nei pressi dei centri commerciali e delle fermate metropolitane...