Consultazioni | Mattarella studia le soluzioni e ammonisce | Uscire dallo stallo

Consultazioni elettorali : Mattarella pensa ad un Governo del Presidente [LIVE] : ... Mattarella avrebbe concesso 4-5 giorni - fino a martedì o mercoledì - ai partiti politici per trovare una soluzione politica alla crisi. Il Presidente della Repubblica infatti ha una ragione in più ...

Consultazioni : pressato dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Consultazioni - Mattarella : "Non c'è stato nessun progresso" : È un Sergio Mattarella severo, nello sguardo e nelle parole, quello che si presenta davanti ai giornalisti al termine della due giorni di Consultazioni del 12-13 aprile. Anche il secondo “giro” di incontri è andato sostanzialmente a vuoto ed a confermarlo è lo stesso Presidente della Repubblica:"Dall'andamento delle Consultazioni di questi giorni - evidenzia il capo dello stato - emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per ...

Consultazioni - Napolitano : "Compito Mattarella complesso e urgente" : LaPresse, "Come rappresentante istituzionale parlo per me, ma sono convinto di esprimere un sentimento comune, siamo tutti accanto a Mattarella nella ricerca di soluzioni, un compito estremamente ...

Mattarella ricorda Ruffilli Consultazioni permettendo : BOLOGNA - Sergio Mattarella ricorda Roberto Ruffilli nel trentennale della morte. in una giornata di commemorazione a Forlì. È proprio nella città romagnola che il docente dell'Alma Mater e senatore ...

Consultazioni - la sfida di Mattarella : il limite della pazienza e le opzioni in campo : Quella che il capo dello Stato, contrariato e deluso, ha lanciato ai partiti è insieme una denuncia e una sfida. La pazienza non andrà oltre la metà della prossima settimana: poi potrebbe arrivare un mandato esplorativo a un’alta carica dello Stato

Che si fa ora che le Consultazioni sono fallite? Le 3 opzioni per Mattarella : Il secondo giro di consultazioni non ha partorito un nuovo premier incaricato e così il presidente Mattarella ha deciso di prendersi qualche giorno per valutare come uscire dall'impasse. "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica il capo dello ...

Consultazioni chiuse - Mattarella : confronto tra partiti non ha fatto progressi. Governo serve con urgenza : Nulla di fatto. «Il confronto tra i partiti non ha fatto progressi», ha detto Mattarella al termine del secondo giro di Consultazioni sottolineando l'urgenza e la necessità di...