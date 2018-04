Consultazioni | finirà che il Pd | il partito del ‘fate voi’ | cederà

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 aprile 2018) di Carlo Corti Viene quasi da sorridere pensando a quale sarà il prossimo governo. Viene quasi da sorridere perché c’è unche più di tutti se ne sta alla larga da questo dibattito: il Pd, ildel “fate voi”, sarà quello che uno stremato Sergio Mattarella chiamerà a giocare una determinante partita nella soluzione della crisi. Non credo minimamente che M5S e Lega abbiano intenzione di concretizzare un’alleanza che al momento serve solo a riempire le colonne dei giornali. Ambedue gli schieramenti sanno che un loro governo congiunto non potrebbe che deludere i rispettivi elettorati. Questo è vero soprattutto per i 5 stelle che perderebbero tutti gli elettori scontenti di sinistra che speravano in un vero rinnovamento. La Lega può sempre contare su un bacino di malcontento che, la storia ce lo insegna, continua a votarli nonostante i ripetuti ...