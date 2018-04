Condomini | ora l' amministratore diventa «Building manager»

Roma - ancora un'invasione di cinghiali : questa volta sono entrati in un Condomini o : Roma sempre più bestiale: nel filmato si vedono due cinghiali entrare in un condominio . E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, in via Colombini, zona Monte Mario...

Cinque buone pratiche per migliorare la vita in Condominio : Oltre 20 milioni di italiani vivono in condomini colabrodo dal punto di vista energetico. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata da Legambiente in 33 città, secondo cui le conseguenze di una tale dispersione di energia si riflettono sulla bolletta: la spesa energetica è infatti una voce rilevante per le famiglie ed è pari a 2.689 euro l’anno (521 euro per l’energia elettrica, 1.024 euro/anno per la ...