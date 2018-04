‘Con il Servizio Volontario Europeo ho capito come e perché viaggiare’ L’esperienza di

ilfattoquotidiano

: Un servizio sconvolgente che dovrebbero guardare con attenzione tutti quelli che vorrebbero l'ingresso della Turchi… - matteosalvinimi : Un servizio sconvolgente che dovrebbero guardare con attenzione tutti quelli che vorrebbero l'ingresso della Turchi… - redazioneiene : E' una delle più gravi emergenze umanitarie del mondo: 700 mila rohingya, musulmani, vivono senza cure e acqua. Sia… - Pontifex_it : Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. #Santità -

(Di sabato 14 aprile 2018) “Nel momento in cui ho deciso di intraprendere il, la domanda o meglio ciò che mi auguravo era di vivere un’esperienza indimenticabile, fuori dalla mia comfort zone”. Michele Mercurio, 30 anni, siciliano, ci ha raccontato la sua esperienza di(Sve) a Tbilisi, in Georgia. Potrà sembrare semplice l’idea di prendere lo zaino e partire, vivere tuttouna lunga vacanza, ma spesso quest’aspettativa si scontra con la realtà. Per Michele, i primi passi verso quest’incontro/scontro hanno percorso strade regolari e quotidiane. E’ una strada che passa per quartieri fatiscenti e condomini lasciati a loro stessi, in una città che, per quanto sia la capitale, è ancora in via di sviluppo. Attraversa regole imposte dall’uso e il costume, per cui la sua coinquilina tedesca poteva essere additata o giudicata sui mezzi pubblici per il ...