Como | cocaina in casa | carabinieri arrestano 32ene

Como : trasporta oltre un chilo di cocaina in auto - arrestato : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Aveva nascosto oltre un chilogrammo di cocaina in un doppiofondo del vano dell'autoradio della sua auto. Ma i militari della Guardia di finanza, nel corso di un controllo a Lomazzo, in provincia di Como, lo hanno fermato e, scoperto il nascondiglio, lo hanno arrestato.